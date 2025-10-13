崩盤預言成真：分析師Ash Crypto預測比特幣及以太幣的Q4強勁反彈

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-13 16:20

上周末加密貨幣市場崩盤震驚了全球投資者，但一位市場評論員 Ash Crypto 早已精準預見。早在本月初，這位受歡迎的分析師就對即將發生的急劇修正發出警告。他的預測與市場實際發生的情況幾乎完美吻合。

震驚市場的暴跌與大規模清算

在比特幣於 10 月 6 日創下近期歷史新高後，市場情緒迅速發生轉變，導致隨後的大規模拋售。比特幣從超過 125,000 美元的高點暴跌，短暫跌破 102,000 美元。同時，以太幣也隨之急劇下跌至 3,800 美元以下。

Ash Crypto 在 10 月 1 日於社群媒體平台 X 上的貼文中，預測了這種「先漲後跌的陷阱」，旨在誘捕過度自信的多頭。他警告，月初的漲幅會引誘散戶交易者相信「十月上漲」的趨勢已經確立，然後市場將暴力逆轉，將他們「洗出」市場。

實際上，此次拋售造成了廣泛的恐慌，並導致各交易所超過 190 億美元的槓桿交易在不到一天內被清算，成為加密貨幣歷史上最大的清算事件之一。

預測的底線與 Q4 展望

Ash Crypto 曾預計比特幣將跌至 106,000 美元左右，以太幣則會跌至 3,800 美元或更低，之後才會反彈。他認為這次修正期將持續到 10 月中旬，約 10 月 15 日至 20 日左右。

由於這次熊市走勢已按預期發展，Ash Crypto 目前對接下來幾周的展望是一個強勁的反彈階段。他解釋說，一旦市場情緒變得壓倒性地悲觀，且交易者開始認為「十月上漲」已經被取消，空頭部位將開始堆積。正是在此時，市場將在 10 月的最後十天開始逆轉，迎來他所描述的「Q4 拋物線式上漲」。

對於第四季的目標，Ash Crypto 預測：

• 比特幣：到第四季度末，預計將達到 150,000 美元至 180,000 美元之間。

• 以太幣：預計交易區間將在 8,000 美元至 12,000 美元之間。

在此強勁上漲之後，他預期將迎來一個全面的山寨幣季節，許多山寨幣的價格將在短短幾個月內增長 10 倍至 50 倍。