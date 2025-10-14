鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-14 15:08

‌



白銀和黃金價格周二 (14 日) 雙雙衝上歷史新高後，於亞洲交易下午時段急跌。近日漲勢主要受到避險資產需求激增，以及中美貿易關係再度緊張的推動。

黃金、白銀創高後午盤急跌 市場聚焦美中貿易衝突進展 (圖:shutterstock)

倫敦現貨白銀價格在觸及每盎司 53.55 美元後下跌 2% 左右，回到每盎司 51.5 美元附近。本次所創的新高價格，較 1980 年 1 月創下的高點超過 1 美元。當時億萬富豪亨特兄弟 (Nelson Bunker Hunt 和 William Herbert Hunt) 曾試圖「壟斷」白銀市場，而該合約目前已停止交易。

‌



現貨黃金一度觸及每盎司 4179 美元，甚至在盤中最高達到 4190.67 美元。但連續兩小時下挫後，價格回到 4112 美元附近。

今年以來，四大主要貴金屬的漲幅在 56% 至 81% 之間，主導了大宗商品市場。黃金的上漲得益於各國央行的持續買入、交易型開放式指數 ETF 持倉量的增加，以及美國聯準會的降息。此外，反覆出現的中美貿易緊張局勢、對聯準會獨立性的威脅，以及美國政府停擺等因素，都助長了對避險資產的需求。

倫敦白銀的溢價一度高達每盎司 3 美元，即使在周二早盤，仍維持在約 1.6 美元。為了從中獲利，一些交易員甚至為白銀條預訂了跨大西洋航班的貨艙位，這是一種通常保留給黃金的昂貴運輸方式。

新加坡投資人 Shyam Devani 表示，「沒有充分的理由對抗黃金和白銀的上漲趨勢。」他認為，由於政府疲弱、預算狀況不佳以及貨幣政策混亂等潛在問題共同推動金銀價格走高，這些趨勢可能會加速並持續。