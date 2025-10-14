黃金、白銀創高後午盤急跌 市場聚焦美中貿易衝突進展
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
白銀和黃金價格周二 (14 日) 雙雙衝上歷史新高後，於亞洲交易下午時段急跌。近日漲勢主要受到避險資產需求激增，以及中美貿易關係再度緊張的推動。
倫敦現貨白銀價格在觸及每盎司 53.55 美元後下跌 2% 左右，回到每盎司 51.5 美元附近。本次所創的新高價格，較 1980 年 1 月創下的高點超過 1 美元。當時億萬富豪亨特兄弟 (Nelson Bunker Hunt 和 William Herbert Hunt) 曾試圖「壟斷」白銀市場，而該合約目前已停止交易。
現貨黃金一度觸及每盎司 4179 美元，甚至在盤中最高達到 4190.67 美元。但連續兩小時下挫後，價格回到 4112 美元附近。
今年以來，四大主要貴金屬的漲幅在 56% 至 81% 之間，主導了大宗商品市場。黃金的上漲得益於各國央行的持續買入、交易型開放式指數 ETF 持倉量的增加，以及美國聯準會的降息。此外，反覆出現的中美貿易緊張局勢、對聯準會獨立性的威脅，以及美國政府停擺等因素，都助長了對避險資產的需求。
黃金最近一次的漲勢，與中美關係的再度緊張直接相關。在美國總統川普威脅對中國進口商品徵收 100% 關稅之後，市場對避險資產的搶購激增。儘管川普後來緩和了態度，表示「不用擔心中國」，且美國財政部長透露川普與中國國家主席習近平仍計畫在本月稍晚於南韓會面，暗示對話仍有希望。
另一方面，中國商務部在確認正在進行工作層級討論的同時，也誓言將「鬥爭到底」對抗美國措施。這些混合信號加劇了市場的不確定性，進一步推動了黃金的上漲。
白銀的暴漲部分歸因於倫敦出現的歷史性空頭軋平，以及避險需求激增所產生的動能。市場分析指出，倫敦市場流動性不足的擔憂，引發了全球對白銀的搶購，使得倫敦基準價格相對於紐約市場飆升至近乎空前的水準。
倫敦白銀的溢價一度高達每盎司 3 美元，即使在周二早盤，仍維持在約 1.6 美元。為了從中獲利，一些交易員甚至為白銀條預訂了跨大西洋航班的貨艙位，這是一種通常保留給黃金的昂貴運輸方式。
新加坡投資人 Shyam Devani 表示，「沒有充分的理由對抗黃金和白銀的上漲趨勢。」他認為，由於政府疲弱、預算狀況不佳以及貨幣政策混亂等潛在問題共同推動金銀價格走高，這些趨勢可能會加速並持續。
美國銀行分析師提高了對白銀的價格預期，將 2026 年底的目標價從約 44 美元 上調至 65 美元，理由是市場持續出現赤字、財政缺口擴大以及利率降低。
