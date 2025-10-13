金價再創新高 軋空行情助燃白銀漲勢
鉅亨網編輯林羿君
受到倫敦市場歷史性軋空行情和貿易緊張局勢的雙重影響，白銀價格逼近歷史高底點，黃金價格則持續刷寫新高價。此外，圍繞白宮可能對黃金等貴金屬加徵關稅的擔憂，也推動鉑和鈀大幅上漲。
白銀價格一度上漲 1.1%，接近每盎司 51 美元，鉑價和鈀價均上漲超過 2%。金價周線連八周上漲，創下每盎司 4,060 美元以下新高價。
今年以來，貴金屬價格飆升，四種主要金屬價格的漲勢主導了大宗商品市場，漲幅在 50% 至 80% 不等。
黃金的上漲受到央行購買、交易所交易基金（ETF）持股增加以及聯準會降息的支撐。貿易緊張局勢的反覆出現、聯準會獨立性受到威脅、美國政府關門也助長了對避險資產的需求。
中國 12 日敦促美國停止關稅威脅，重返談判，並警告稱，如果美國繼續推進新舉措，中國將予以反制。美國總統川普上週威脅對中國商品加徵 100% 的關稅，但在周末的演講中，語氣有所緩和。
Capital.com 分析師凱爾 · 羅達（Kyle Rodda）表示，就在地緣政治和貿易風險削減黃金的利多之際，中美緊張局勢突然加劇，儘管雙方都對近一談判保持開放態度，但貿易波動可能會逐漸漸平息，但永遠不會消失。這對黃金來說是一件好事。
美國要求商務部長根據《1962 年貿易擴展法》第 232 條款的授權對關鍵礦產發起調查，以評估這些材料的進口對美國安全與韌性的影響，這其中包括白銀、鉑金和鈀。
由於擔心這些金屬可能被川普的徵稅所波及，市場供應緊張的情況加劇，這在一定程度上為倫敦白銀供應大幅減少後白銀吃緊奠定了基礎。
對倫敦流動性不足的擔憂，導致銀價逼近 1980 年創下的每盎司 52.50 美元的紀錄高點。倫敦基準價格相對於紐約銀價已飆升至近乎前所未有的水準，促使一些交易員預訂跨大西洋航班的貨艙來運輸銀條，這種昂貴的運輸方式通常用於運輸價值更高的黃金，以從倫敦的巨額溢價中獲利。
