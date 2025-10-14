史詩級逼空引爆行情！白銀一度突破53美元 今年來已飆漲80%

鉅亨網新聞中心 2025-10-14 14:33

在現貨嚴重短缺的推動下，倫敦白銀市場正經歷一場歷史性的現貨逼空（short squeeze），白銀價格已飆升至歷史新高，一舉超越了 1980 年由亨特兄弟（Hunt brothers）試圖壟斷市場時創下的紀錄。

倫敦現貨白銀價格週二 (14 日) 觸及每盎司 52.5868 美元，突破了 1980 年 1 月創下的 52.5 美元高點，隨後更進一步突破 53 美元 / 盎司大關。在白銀的強勁帶動下，現貨黃金價格也同步攀升，創下每盎司 4,150 美元 的歷史新高。

今年以來，現貨白銀價格累計上升 80%，這波漲勢的核心動因是市場流動性的極度匱乏。

倫敦市場的實體短缺危機極為嚴峻，金庫中可供交易的白銀庫存自 2019 年年中以來已急劇下降約 75%，目前僅剩約 2 億盎司。這種短缺造成了天價溢價，倫敦現貨價格一度較紐約期貨價格高出 3 美元，這種前所未有的溢價迫使交易員採取極端措施，甚至不惜包下跨大西洋航班的貨艙來空運銀錠。

面對難以找到實體白銀進行交割的困境，持有空頭部位的交易商面臨巨大壓力，導致借貸成本失控。數據顯示，倫敦白銀的一個月租賃利率（借入白銀的成本）已飆升至 30% 以上，隔夜借貸成本年化利率甚至一度超過 100%。

一位資深貴金屬交易員表示：「銀行不願意相互報價，導致報價差價變得極其寬泛，這造成了巨大的流動性不足。」

市場分析指出，這場逼空是多重力量交織的結果：

1. 避險需求強勁：全球經濟不確定性加劇，投資人為對沖美國債務風險、財政僵局和貨幣貶值風險，大舉湧入貴金屬。

倫敦金銀市場協會（LBMA）已發表聲明，表示正在「積極監控情勢」。

後市展望分歧 當心劇烈波動

面對歷史性高價，市場機構對白銀後市看法出現分歧。美國銀行分析師上調了 2026 年底的白銀目標價，從每盎司 44 美元調高至 65 美元，理由是市場將持續面臨供應短缺、高企的財政赤字和較低的利率環境。

黃金和白銀供應商 Solomon Global 的董事總經理 Paul Williams 認為，白銀市場的潛在驅動因素沒有減弱的跡象，這表明白銀的牛市可能會持續到 2026 年。「儘管已創歷史新高，但白銀與黃金相比仍然便宜。在當前環境下，到 2026 年底，白銀價格達到 100 美元肯定是有可能的。」

然而，高盛則發出警告，認為本輪漲勢主要由倫敦的實物緊張驅動，並預計隨著來自中國和美國的大量實物流入，這種緊張局面將在未來 1 至 2 週內得到緩解，但調整過程將是 「極其波動」 的。