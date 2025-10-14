鉅亨網新聞中心 2025-10-14 16:20

Salesforce 創辦人兼執行長貝尼奧夫（Marc Benioff）在接受《紐約時報》採訪時，公開表態支持川普總統向舊金山派遣軍隊以遏制犯罪，此番言論震驚了業界和政界，特別是與加州民主黨執政者公開唱反調。

挺川普派兵！舊金山首善「叛變」惹眾怒 砸150億美元滅火。(圖:shutterstock)

作為一位長期在公眾面前傾向自由派、曾為歐巴馬和希拉蕊募款的科技領袖，貝尼奧夫的此番言論被視為一次重大的政治立場轉變。他表示：「我完全支持川普總統，我覺得他做得很好。」

貝尼奧夫並明確指出，他希望看到國民警衛隊軍人在舊金山街頭巡邏，以改善當地治安。據外媒報導，貝尼奧夫的公關團隊對此毫不知情，顯示出這次表態的倉促與個人性。

貝尼奧夫對舊金山治安的不滿並非空穴來風。儘管舊金山是高收入的科技重鎮，但砸車、零元購、毒品犯罪以及嚴重的無家可歸問題一直困擾著居民和商家，導致多家企業撤出市區。

然而，在美國兩黨就總統援引《叛亂法》向民主黨執政城市派兵的爭議日益激烈的敏感時刻，貝尼奧夫的表態無疑是一枚重磅政治炸彈。民主黨籍的加州州長和其他城市官員正透過法律途徑阻止川普的派兵計劃，他們認為城市並不需要軍隊來維持治安。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）強調，舊金山的犯罪率正在下降，並在增加警力。市議員和地方檢察官紛紛對貝尼奧夫的言論表達憤怒和不滿，認為這是「背叛」舊金山，並對城市造成「直接襲擊和佔領」。

隨著爭議聲浪日益高漲，以及 Salesforce 年度盛會 Dreamforce 即將在舊金山舉行，貝尼奧夫及其團隊立即啟動了危機公關。

他再次強調自己作為舊金山第四代居民對家鄉的熱愛，並宣布了兩項重要舉措：

重大科技投資： Salesforce 計劃在未來五年內向舊金山投資 150 億美元，用於打造一個全新的人工智慧孵化器中心，並協助企業採用 AI 代理（AI Agents），以支持該市的人工智慧創新和勞動力發展。

增加治安投入： 貝尼奧夫個人再向舊金山兒童醫院捐款 1 億美元，並宣布 Salesforce 將捐贈 100 萬美元用於增加舊金山警察招募，以支持市長的警力加強計劃。

這些大規模的投資和慈善捐贈，試圖在政治風波中重新確立貝尼奧夫作為舊金山「首善」的形象。他的家族和公司在過去 26 年中已向灣區捐贈超過 10 億美元，包括堅持讓 Dreamforce 大會在舊金山舉辦，展現了深厚的家鄉情結。

這次事件突顯了科技界超級富豪在面對社會和政治問題時，其個人立場與企業利益之間複雜的權衡。貝尼奧夫的轉向，如同近年來其他幾位科技巨頭的政治姿態變化一樣，展現了商業領袖在高度政治化的環境中，既能慷慨回饋民生，也能基於時局考量迅速調整政治航向的雙面性。