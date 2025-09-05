矛盾升級！華府總檢察長提起訴訟 告川普政府非法派兵

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-05 10:17

美國首都華盛頓哥倫比亞特區總檢察長施瓦爾布周四（4 日）宣布，已就川普政府在首都地區部署國民警衛隊一事，向特區聯邦法院提起訴訟，可能加劇美國總統川普與首都民主黨籍官員之間的緊張關係。

華府總檢察長提起訴訟，告川普政府非法派兵。（圖：新華社）

施瓦爾布當天在社交媒體上發文，稱提起訴訟是為了捍衛華盛頓的地方自治，並阻止國民警衛隊非法部署。美國沒有任何一座城市應非自願受到軍事佔領，對首都強制軍事佔領侵犯了地方自治權和基本自由，必須立即結束。

他說，國民警衛隊部署不僅削弱了公共安全，還打擊當地經濟。

根據《哥倫比亞特區自治法》，華盛頓擁有地方自治權，居民可選舉自己的市長和市議會，但美國國會仍對特區的法律、預算、重大政策保有最終權力。

川普在 8 月 11 日宣布派遣國民警衛隊協助恢復華盛頓的法律秩序和公共安全，稱民主黨主政的芝加哥、洛杉磯、紐約等城市是「問題城市」。

川普多次說可能向芝加哥派兵，但川普政府尚未揭露向芝加哥派兵的安排。據《美聯社》報導，該行動最早於 9 月 5 日實施，持續約 30 天。

目前華盛頓部署的國民警衛隊超過 2,000 人。據《美聯社》周四報導，一名國民警衛隊官員透露，部署在華盛頓的國民警衛隊任務期限已延長至今年 12 月。