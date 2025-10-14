寧靜車廂惹厭童爭議 高鐵聲明：勸導不包含孩童 籲旅客同理心

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-14 10:42

高鐵聲明寧靜車廂勸導不包含孩童 籲旅客同理心。(鉅亨網資料照)

高鐵說明，推動車廂寧靜文化，是針對「在車廂內講手機」、「欣賞影片或收聽歌曲時不用耳機」、「大聲交談」的狀況進行勸導，並將持續推動。

不過，高鐵強調，車廂寧靜文化的勸導並不包括孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。

針對近期親子旅客的意見，高鐵表態將持續傾聽，並精進相關的宣導、措施和服務技巧，提升親子友善環境，也呼籲所有旅客發揮同理心，讓高鐵車廂成為相互體諒與尊重的友善場域。

高鐵再次說明，提升車廂寧靜度是針對車廂內講電話、使用 3C 產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為，車廂寧靜文化並非針對孩童，過去及現在都會主動提供貼紙或小點心，協助家長安撫孩子，目的在於轉移孩童注意力，並非施壓，希望家長們安心搭乘。