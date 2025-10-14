商億-KY拓非美市場有成 Q4迎日本和西班牙客戶訂單
鉅亨網記者王莞甯 台北
高端家具製造商商億 - KY(8482-TW) 最新表示，非美市場拓展有成，第四季將迎來日本和西班牙客戶的小量訂單，並安排日本和俄羅斯新客戶近期親訪中國生產基地，有助推升非美市場業績，增添營運新動能。
商億說明，面對美國祭出新一輪關稅壓力，持續朝優化成本結構、穩定客戶合作關係努力，而隨著美國降息，可望刺激房市回溫，居家需求有望再起，同時，積極強化非美市場布局，包括日本、西班牙和俄羅斯等客戶均積極接觸。
據最新政策，各國軟包沙發關稅提升至 25-30%，中國相關關稅則在 70-75%，而木器等其他家具，柬埔寨和中國關稅分別為 19%、55%，商億不諱言，對成本結構造成顯著壓力，儘管對品牌商提供部分關稅補貼，以維護穩定且長期的合作關係，但也積極與材料供應商協商，成功降低材料成本。
商億認為，隨著市場環境變化，預計年底前中小規模供應商將面臨必要的淘汰與整合，供應鏈將重新洗牌。
不過，商億東南亞大本營柬埔寨生產的產品價格仍較美國本土低約 30%，而美國本土供應量不足一半，商億強調，仍將聚焦高端品牌市場，憑藉產品差異化與優異品質，展現出比同業更強韌的競爭力，穩健維持訂單。
商億看好，隨著美國啟動降息，有利美國房市需求逐步回溫，為居家產業注入新一波活水。
延伸閱讀
