無畏關稅 商億-KY產能滿載 對部分客戶漲價5-10%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-11 11:16

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位於柬埔寨的台商家具製造大廠商億 - KY(8482-TW)6 月營收受匯率負面影響約 6.78%，但隨著川普新對等關稅陸續確定，商億表示，已與美系客戶達成售價調整，訂單不受影響，尤其東南亞產能緊俏，目前在手訂單超出產能約 40%，更對部分客戶調漲 5-10%，預期下半年營運將回到原來成長軌道。

商億預期下半年營運將回到原來成長軌道。(鉅亨網資料照)

商億表示，柬埔寨與美國對等關稅由 49% 降至 36%，在柬政府仍積極與美談判下，8 月 1 日前仍有可能爭取到較低關稅。

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在關稅政策逐漸穩定後，商億已與美系客戶達成利用貿易條件調整，將原本以進口商終端售價的課稅基礎調整為出廠價的課稅基礎，以既有客戶 RH 為例，RH 終端售價通常為出廠價格的數倍以上，因此，商億藉由提供完善原產地證明等方式，可大幅降低關稅風險。

商億現有兩大生產基地，分布於中國杭州和柬埔寨，因應美國去中化政策，規劃以中國基地為非美系客戶提供服務，柬埔寨基地則專為美系客戶生產。

商億強調，中國杭州廠正加速拓展非美系客戶，以降低單一市場風險，近期成功取得澳洲、俄羅斯和杜拜訂單，下半年也將新增歐洲最大零售百貨西班牙 El Corte Inglés 訂單。

商億期待未來在歐洲市場有效拉升營收占比，創造營運的第二隻腳。