捍衛股東權益 北基今起買回庫藏股上限1萬張

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-14 12:28

北基 (8927-TW) 公告 9 月營收 9.17 億元、月增 20.16％、年增 14.82％，刷新歷年同期新高，累計今 (2025) 年前 3 季合併營收為 75.07 億元、年減 27.71％。北基表示，公司為挽救股價近期持續下跌，經董事會決議，今日起至今年 12 月 13 日止，預計買回自家股票 1 萬張，總金額上限為新台幣 4.14 億元，買回價格區間為每股 18.7 元至 54.7 元。

北基總經理廖順慶(右)。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

北基表示，9 月營收創同期新高，主要受惠於土地開發事業旗下「艾美城品」預售建案陸續交屋入帳，該案總銷金額約 6.58 億元、總戶數共 74 戶，位於屏東市核心生活圈，鄰近勝利星村與中正路百貨商圈，交通便利且生活機能完善，市場反應良好並已 100％完銷，為集團營收挹注新動能。

此外，北基表示，旗下油品事業仍維持穩健發展，截至 9 月底，全台加油站據點仍保持 83 站，隨著單站營運效率持續提升，持續鞏固油品事業在全台市場的競爭地位。

展望未來，北基表示，雖受去 (2024) 年同期土地建設事業入帳基期墊高影響，今年累計營收呈年減走勢，但隨著旗下建案陸續步入交屋期間，加上油品事業與綠能業務穩健擴張，挹注今年整體營收動能穩健，也展現集團多角化經營成效，持續聚焦「油品、綠能、土地建設」三大核心事業擴張策略，積極強化營運效益與永續韌性。