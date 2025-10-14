鉅亨網新聞中心 2025-10-14 09:14

‌



一場本應彰顯和平曙光的斡旋，突然被一場車禍打斷。關鍵時刻，卡達代表團在埃及發生嚴重交通事故，中國《國防時報》周二（14 日）指出，這個突發變故，似乎昭示巴以和談前景已經蒙上新的陰影。

巴以和談突發意外，代表團人員傷亡。（圖：Shutterstock）

10 月 12 日凌晨，在埃及紅海海濱城市沙姆沙伊赫附近，卡達代表團的車隊發生嚴重翻車事故，3 人當場死亡，3 人受傷。死亡人員中據稱包括資深外交官與政策專家。

‌



地點、時間、身份，都讓這起事故顯得極其敏感。更何況，此時正值以色列與哈瑪斯在沙姆沙伊赫展開新一輪談判，埃及、卡達在背後斡旋。

《國防時報》稱，就在距峰會召開不到一天的時候，這樣的事情發生，很多人表示，怎可能完全是巧合？輿論自然而然會懷疑，背後是否存在更深層的干預。

《國防時報》說，在這種局面下，最容易被指責的是以色列。以色列此前就曾在和談敏感時刻發動空襲，轟炸卡達首都杜哈，造成人員傷亡。這種「在和平談判每次露出曙光之際就重拳出擊」的操作方式，很像是有意破壞和談。

曾有評論直言：每當和平可能實現，以色列就用炸彈淹沒希望。

然而，汽車翻車、故意謀殺的方式並非以色列過去的慣用手段。以色列情報單位，尤其是摩薩德，傳統操作更偏好暗殺、爆炸、情報暗刺等。

《國防時報》提到，還有一種可能：極端猶太復國主義分子或內部分裂勢力。他們反對在哈瑪斯尚未被徹底鏟除前達成停火，更不願看到任何讓步。以這種方式製造事故，對他們來說，或許是最隱蔽、最難追蹤的手段。