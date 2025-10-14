庫克首次現身抖音直播間 iPhone Air中國大陸開啟預購

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-14 08:50

蘋果 (AAPL-US) 似乎更會接中國市場的地氣了，執行長庫克周一（13 日）出現在 Apple Store 官方旗艦店抖音直播間，親自宣布 iPhone Air 將於 10 月 17 日上午 9 點在中國大陸開啟預購，並於 10 月 22 日正式發售，這是庫克首次在中國通過直播形式與消費者互動。

庫克周一出現在Apple Store官方旗艦店抖音直播間。（圖：Shutterstock）

iPhone Air 是蘋果今年秋季推出的全新產品線，整機厚度 5.6 毫米，是蘋果迄今最薄的 iPhone。iPhone Air 採用純 eSIM 方案，取消實體 SIM 卡槽，成為蘋果推動全球「去卡化」設計的關鍵機型。

不過，由於 eSIM 營運支援等條件尚未完全就緒，iPhone Air 在全球發布後，中國大陸市場並未同步開售。蘋果在官網調整說明為「發售訊息後續更新」，並強調「所有機型將在獲得批准後發售」。

此前 iPhone 17 系列正式開售時，多名在現場蹲守首銷的消費者表示，此次系列更新中，對 iPhone Air 機型更感興趣。

據《界面新聞》報導，局面在周一出現轉折。中國聯通當天正式宣布獲得展開 eSIM 手機運營服務商用試驗批覆，並同步開放全國範圍預約通道。隨後中國移動、中國聯通相繼宣布獲得批覆。至此，三大電信公司均已支援用戶辦理 eSIM 手機業務。

過去 eSIM 在中國消費市場多應用於手錶、平板等配件裝置，而隨著手機業務商用落地，未來用戶可以在無實體卡的情況下直接開通或切換電信公司服務。