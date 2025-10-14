鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-14 01:14

壽險業今年中歷經新台幣暴力升值之亂，第三季損益狀況逐漸回穩，美元兌新台幣 9 月小幅貶值，六大壽險今 (2025) 年 9 月稅後純益合計為 297.55 億元，較前一月大增約 78%，累計前三季稅後純益突破千億、達 1008.63 億元，仍較去年同期衰退 57%。

六大壽險9月合賺近300億元 前3季獲利突破千億年減57%。

富邦人壽公布 9 月自結稅後純益 115.6 億元，年增 240%，創下歷年同月新高；累計前 9 月稅後純益 478.5 億元。主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、國內股票股利及基金配息收入。富邦人壽 9 月底淨值比率逾 10%，RBC 近 400%，整體資本水準維持良好

股市方面，多國股市於 9 月創新高，台股加權指數亦維持歷史高檔，富壽於台股部位實現部分資本利得。債市方面，美國聯準會 9 月如預期降息一碼，台美公債利率下跌後震盪整理。富邦人壽已自第三季起，把握機會增加債券部位以提高收益，並持續做好資金管理，以彈性因應未來市況變化。匯市方面，受外資匯入帶動下，9 月美元兌台幣貶值 0.44%，將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險、充實外匯價格變動準備金為目標。

國泰人壽 9 月自結稅後純益 60.3 億元，累計稅後純益 344 億元。在資本方面，公司表示，9 月淨值比逾 9%，RBC 亦遠高於法定標準，資本維持於強健水準，並具足夠空間吸收衝擊。

國壽指出，9 月隨 Fed 重啟降息，且最新點陣圖暗示年內尚有降息空間，加以 AI 題材熱絡，帶動科技股領漲大盤，激勵股市持續創高。國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，並在經常性收益挹注下，整體獲利表現強健。截至 9 月外匯價格變動準備金餘額逾 550 億元，將有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。

南山人壽公告 9 月合併稅後純益為 29.3 億元，累計前 9 月自結獲利為 206.6 億元，主因保險本業表現穩健，並受惠於穩定的經常性收益及資本利得挹注。南山人壽 9 月合併新契約保費為新台幣 72 億元，以投資型年金、理財型及高保障商品為銷售主力。

台新新光金控公告，新光人壽 9 月稅後純益 0.3 億元，受惠資本利得挹注，單月由虧轉盈；不過，台新金與新光金 7 月 24 日已經正式合併，7 月僅統計 7 月 24 日至 31 日損益表現，累計公告獲利 9.2 億元，加計上半年累計虧損 299.68 億元，新光人壽前 9 月淨損為 290.48 億元。

凱基人壽 9 月自結稅後純益 28.05 億元，前三季稅後獲利 92.63 億元。公司指出，由於加權指數再創歷史新高，受惠於資本利得挹注及穩定的經常性收益，此外，保險核心業務亦展現穩健的成長動能，今年前三季新契約保費年增率超過 2 成。

台灣人壽表示，9 月因加權指數再創新高，台股部位趁勢實現部分資本利得，單月稅後純益 64 億元，累計前 9 月稅後純益 177.4 億元，但較去年同期下滑，主因美元匯率自年初以來累計貶值 7.1%，導致匯兌損失增加。然而，保險核心業務部分持續成長，新契約保費較去年同期增加 37%。