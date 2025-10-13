鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-13 23:10

‌



13 家上市金控 2025 年 9 月自結獲利全數出爐！新台幣匯率續貶，有利減輕壽險型金控避險壓力，加上股市維持高檔，整體獲利表現穩健。根據各公司公告，13 家金控 9 月稅後純益合計約 690 億元，較 8 月增加逾百億元，增幅近 2 成，前 9 月累計稅後純益達 4328.29 億元 (不含新光人壽今年截至 7/24 前累虧)。值得注意的是，富邦金穩居單月、累計獲利與 EPS 三冠王，而玉山金不僅是累計獲利成長王，更是唯一賺贏去年全年的金控。

13家金控9月合賺690億元 富邦金蟬聯三冠王、玉山金前9月唯一賺贏去年。(圖:shutterstock)

‌



從個別公司來看，9 月有兩家金控獲利突破百億，富邦金以 174.4 億元穩坐冠軍寶座，中信金以 111.79 億元躍居第二，國泰金單月賺 97.4 億元居第三；台新新光金登上第四，9 月獲利 75 億元，月增逾 5 成，合併後貢獻度明顯提升；元大金 34.17 億元位居第五。

累計前三季獲利方面，富邦金賺進 909.2 億元居冠，國泰金以 747.8 億元位居第二，中信金 607.6 億元登上第三，兆豐金以 282.9 億元居第四，元大金、玉山金、台新新光金控緊追在後，累計獲利介於 260-270 億元。

若以獲利成長幅度觀察，共有 7 家金控累計稅後純益較去年同期成長，其中玉山金年增 25.51% 穩坐「成長王」，永豐金、華南金同樣繳出雙位數增長表現，第一金年增約 4%，而中信金、合庫金、國票金亦轉為正成長。

每股純益 (EPS) 方面，富邦金以 6.38 元居首，持續蟬聯三冠王；國泰金以 4.83 元次之，中信金為 3.06 元，元大金站上 2 元，其餘包括兆豐金、玉山金、第一金、台新新光金、永豐金、華南金等多家 EPS 皆超過 1 元。

值得注意的是，台新新光金控 9 月自結稅後純益 75 億元，累計前 9 月稅後純益 260.4 億元、每股純益 1.51 元。公司表示，因依據 IFRS 3 企業合併準則，對原新光金控子公司資產負債公允價值重估並追溯調整合併基準日至 9 月底的影響數，使本月損益反映合併會計處理結果，該獲利數字並未計入新光人壽今年截至 7/24 前累虧。

進一步比較 4 家公股金控，整體來看，前三季獲利維持穩健，其中，兆豐金獲利規模持續領先，華南金成長動能最強，第一金與合庫金則表現相對平穩。市場預期第 4 季在利差改善與投資收益支撐下，公股金控獲利仍有望維持高檔水準，力拚超越去年全年水準。