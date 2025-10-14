營收速報 - 2025年10月14日台股大型公司9月營收一覽（新增79家）
本次公布9月營收一覽
截至台北時間2025年10月14日07:55，彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計240家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|台新新光金-金融保險業
|239.48億
|236.8%
|鴻準-其他電子業
|129.63億
|131.3%
|神達-電腦及週邊設備業
|100.25億
|90.4%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|三商-貿易百貨業
|205.03億
|2620.6%
|金寶-其他電子業
|195.58億
|77.9%
|國喬-塑膠工業
|21.11億
|67.8%
9月已公布營收一覽
截至目前，已公布9月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達240家。其中營收年增大於 25％有45家，年增小於-20％有29家。
9月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|45家
|大於50億
|>= 0%
|87家
|大於50億
|< 0%
|79家
|大於50億
|<= -20%
|29家
9月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|北極星藥業-KY-生技醫療業
|1,318萬
|310.1%
|台新新光金-金融保險業
|239.48億
|236.8%
|南亞科-半導體業
|66.64億
|157.8%
|康和證-金融保險業
|4.51億
|143.4%
|智邦-通信網路業
|243.18億
|142.0%
9月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|三商-貿易百貨業
|205.03億
|2620.6%
|北極星藥業-KY-生技醫療業
|1,318萬
|787.1%
|鄉林-建材營造業
|4.70億
|441.7%
|櫻花建-建材營造業
|18.29億
|277.5%
|鴻華先進-創-汽車工業
|2.42億
|119.2%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
