反詐升級！彰銀與臺高檢簽署MOU『國家級聯防』 鎖定可疑交易源頭阻斷金流

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-13 19:49

‌



法務部部長鄭銘謙(中)見證下，彰銀與臺灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」MOU，董事長胡光華(右2)與檢察長張斗輝(左2)代表簽署。（圖:彰銀提供）

彰化銀行繼今年 3 月與刑事警察局簽署「反詐騙專案合作意向書」，強化與警方情資分享、異常交易通報、教育訓練及識詐宣導資源互助等協力機制後，今 (13) 日在法務部部長鄭銘謙見證下，再與臺灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書 (MOU)，由彰化銀行董事長胡光華與臺灣高等檢察署檢察長張斗輝共同代表簽署。

同時，彰銀總經理簡志光、獨立董事吳雨學、金管會銀行局副局長張嘉魁、臺北地檢署檢察長王俊力、新北地檢署檢察長郭永發、士林地檢署檢察長張云綺皆到場見證。

‌



此次彰化銀行與臺灣高等檢察署簽署 MOU，主要在藉由建立跨機關合作平台，強化金融交易監測與分析量能，透過風險因子及趨勢共享、資料協作支援及分析可疑表徵，辨識異常態樣，共同研議預警偵測機制，強化可疑交易偵測的即時性與準確性，以期事前精準辨識、管制潛在不法帳戶，甚至能協助執法機關，將詐騙分子繩之以法，從源頭防堵詐欺及溯源偵辦金融詐欺、洗錢等犯罪。

值得一提的是，典禮後臺灣高等檢察署卓俊忠檢察官也特別對彰化銀行高階主管進行「阻詐困境及策進作為」演講，期共同研討抵禦金融詐欺犯罪，提升防制洗錢及打擊不法資金流向之成效。

彰銀建行 120 周年來，秉持著一路走來守護民眾資產的精神，簽署可疑交易分析 MOU，也是彰銀反詐守護星 (STAR)，公私協力的一環，透過與檢察機關合作，共同建立國家級反詐聯防合作，提前預警可疑金融帳戶遭詐團利用，消弭潛在的威脅。