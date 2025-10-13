榮剛9月營收重返9億元月增2成 CC連鑄線Q4熱試車
鉅亨網記者彭昱文 台北
台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 今 (13) 日公告 9 月營收 9.32 億元，月增 20.2%、年增 5.5%；累計前 9 月營收 87.54 億元，年減 10.8%。榮剛表示，目前在手訂單仍相當充足，新設的 CC 連鑄線也將在第四季展開熱試車。
榮剛表示，受輥壓機設備故障影響，8 月出貨進度略有延宕，但隨著設備修復與生產步調恢復正常，9 月營收已回升至 9 億元以上，目前在手訂單仍相當充足，其中航太、能源與石化等高值化產品占比穩定。
其中在航太領域，榮剛指出，受惠於美國關稅談判，各國對美投資擴增，波音訂單同步成長，看好帶動後續拉貨動能。至於工具鋼市場，雖反彈跡象尚不明顯，但隨關稅政策逐步明朗，預期需求有望回溫。
而榮剛新設的 CC 連鑄線也將於本季展開熱試車，榮剛說明，該產線採用連鑄技術直接生產小鋼坯，能省略鍛棒與輥棒製程，成材率顯著提升並大幅縮短生產周期，此舉除可提升產出與良率外，亦能有效節省成型與加工成本，進一步降低工具鋼整體製造成本。
榮剛指出，CC 連鑄線投產後，公司供料尺寸範圍將更為多元，產品應用覆蓋更廣，不僅強化各產品線原料供應能力，也能滿足過往需仰賴外購鋼坯的需求，為自製料源奠定基礎，有望成為推升營收成長的重要動能。
