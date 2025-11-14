麗升Q3虧損收斂 在手綠電合約達7億度

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-14 11:47

麗升能源 (8087-TW) 公告第三季財報，單季稅後虧損 0.15 億元，虧損較上季收斂，但較去年同期擴大，每股稅後虧損 0.4 元，展望後市，麗升看好，目前在手案場進度持續推進，且綠電售電業務也有進展，目前在手購電總合約度數已達 7 億度。

麗升能源董事長林麗珍。(鉅亨網資料照)

麗升能源第三季營收 0.89 億元，季增 149%，年增 31%，稅後虧損 0.15 億元，虧損較上季收斂，但較去年同期擴大，每股稅後虧損 0.4 元；累計前三季營收 2.18 億元，年減 65.94%，稅後虧損 0.44 億元，較去年同期轉虧，每股稅後虧損 1.16 元。

麗升表⽰，今年上半年因政策調整及豪⾬氣候等因素，以致原有申設與⼯程進度嚴重延宕，營運不如預期；然公司仍以穩健步伐專注於業務推展，第三季單季營收較上季呈雙位數成⻑，且虧損亦較上季收斂。

麗升雖受 EPC ⼯程進度及案場開發銷售進度遞延影響，導致現況呈現整體營收下滑，但仍持續看好核⼼業務前景，除在⼿案件專案之⼯程及申設進度可陸續完成外，近期也陸續公告簽訂彰化漁電共⽣太陽能案場統包⼯程承攬等合約，期透過擴⼤案場規模，達到集中建置與維運、有效降低成本的規模經濟。

綠電售電業務方面，麗升透過旗下⼦公司⾹印永續之售電轉供，現累積已簽定購電總合約度數已達 7 億度，較去年⼤幅成⻑，穩定合作企業主要為電信及半導體業者。

此外，針對國際能源轉型對再⽣能源的市場，麗升已啟動海外再⽣能源投資專項，第⼀階段標已鎖定泰國、越南、菲律賓及⽇本四個國家進⾏發展。