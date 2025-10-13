〈南亞科法說〉Q3純益15.63億元 EPS 0.5元 終結連11季虧損

DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (13) 日召開法說會，並公布最新財報，受惠記憶體價格飆漲，產業從買方市場變為賣方市場，也讓南亞科第三季稅後純益衝上 15.63 億元，一舉終結連 11 季虧損，每股稅後純益 0.5 元。