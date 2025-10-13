〈南亞科法說〉Q3純益15.63億元 EPS 0.5元 終結連11季虧損
鉅亨網記者魏志豪 台北
DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (13) 日召開法說會，並公布最新財報，受惠記憶體價格飆漲，產業從買方市場變為賣方市場，也讓南亞科第三季稅後純益衝上 15.63 億元，一舉終結連 11 季虧損，每股稅後純益 0.5 元。
DDR4 自三大原廠陸續宣布將在後續停止供貨後，造成市場搶貨風潮，也推升 DDR4 價格飆升。李培瑛指出，南亞科第三季 DRAM 平均售價季增 40 位數百分比，銷售量季增 20 位數百分比。
南亞科第三季營收 187.79 億元，季增 78.4%，年增 130.9%，毛利率 18.5%，較上季轉正，年增 15.3 個百分點，營益率 6%，較上季與去年同期轉正，稅後純益 15.63 億元，較上季與去年同期轉盈，每股稅後純益 0.5 元。
南亞科前三季營收 364.93 億元，年增 32.43%，毛利率 0.62%，年減 0.37 個百分點，營益率 - 17.92%，較去年同期虧損幅度收斂，稅後虧損 44.8 億元，較去年同期虧損幅度擴大，每股稅後虧損 1.45 元。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉南亞科營運轉正 股價飆漲9%激勵記憶體族群走強
- 威剛董座：上游米缸已見底 最看好DDR4價格至少再漲2-3成
- 記憶體連鎖效應引爆 Q4價格估季漲1成以上
- 〈焦點股〉南亞科營運轉正 股價飆漲9%激勵記憶體族群走強
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇