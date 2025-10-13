包租業注意！國有房地釋出6標30戶 士林11戶燙金門牌最搶手 竹市3戶精華地段吸睛
鉅亨網記者張韶雯 台北
國有房地包租市場再掀波瀾！財政部國有財產署（國產署）於 114 年度第四季再度釋出精華國有房地，總計 6 標 30 戶，鎖定六大都會區和重點縣市，將於 11 月 27 日開標。其中台北市 11 戶物件全部集中於燙金的士林區，部分標的甚至緊鄰故宮；且首度推出位於市中心黃金地段的新竹縣、市標的，其中新竹市 3 戶緊鄰著名城隍廟夜市，預料將成為兵家必爭之地。
國產署為積極活化閒置國有房地，同時增加住宅租賃市場供給，持續推動「國有房地包租」政策，由專業的租賃住宅包租業承租後，再轉租給次承租人居住使用。截至今年 9 月，國產署已公告 346 戶房地，成功標脫 206 戶，標脫率近 6 成，顯示此政策執行績效良好，深受市場青睞。
本季釋出的 30 戶包租標的，涵蓋多個熱門居住區域，詳情如下表：
|縣市
|戶數
|區位優勢與特色
|台北市
|11 戶
|
全數位於士林區，鄰近捷運士林站、士林運動中心及故宮博物院，交通便捷，生活環境優質。
|新竹市
|3 戶
|
首度釋出，均位處市中心，鄰近城隍廟夜市，生活機能極佳，具高租賃潛力。
|新竹縣
|3 戶
|
分別鄰近湖口交流道及尖石鄉公所，提供不同區位的租賃選擇。
|台中市
|3 戶
|
鄰近台中捷運綠線、傳統市場，公共設施完善，且屋況良好。
|台南市
|5 戶
|
緊鄰台南火車站、台南應用科技大學，附近商家林立，具備便利的生活機能。
|嘉義市
|5 戶
|
均鄰近嘉義火車站，交通條件良好，便於租客通勤。
國產署特別提醒有意願投標的包租業者，相關招標資訊已完整揭露於該署北區、中區及南區分署網站。業者應把握在 11 月 27 日開標前投標，並務必先行參閱投標須知，特別留意須加入標租房地所在地同業公會，並檢附有效之會員證書影本、代表人身分證明文件影本等應備文件，避免因文件不齊全而形成無效標，錯失爭取優質國有房地的良機。
