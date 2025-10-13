包租業注意！國有房地釋出6標30戶 士林11戶燙金門牌最搶手 竹市3戶精華地段吸睛

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-13 17:17

國有房地包租市場再掀波瀾！財政部國有財產署（國產署）於 114 年度第四季再度釋出精華國有房地，總計 6 標 30 戶，鎖定六大都會區和重點縣市，將於 11 月 27 日開標。其中台北市 11 戶物件全部集中於燙金的士林區，部分標的甚至緊鄰故宮；且首度推出位於市中心黃金地段的新竹縣、市標的，其中新竹市 3 戶緊鄰著名城隍廟夜市，預料將成為兵家必爭之地。

包租業注意！國有房地釋出6標30戶「蘋果」物件 士林靠故宮11戶竹市3戶燙金門牌吸睛。（鉅亨網資料照）

國產署為積極活化閒置國有房地，同時增加住宅租賃市場供給，持續推動「國有房地包租」政策，由專業的租賃住宅包租業承租後，再轉租給次承租人居住使用。截至今年 9 月，國產署已公告 346 戶房地，成功標脫 206 戶，標脫率近 6 成，顯示此政策執行績效良好，深受市場青睞。

本季釋出的 30 戶包租標的，涵蓋多個熱門居住區域，詳情如下表：

縣市 戶數 區位優勢與特色 台北市 11 戶 全數位於士林區，鄰近捷運士林站、士林運動中心及故宮博物院，交通便捷，生活環境優質。 新竹市 3 戶 首度釋出，均位處市中心，鄰近城隍廟夜市，生活機能極佳，具高租賃潛力。 新竹縣 3 戶 分別鄰近湖口交流道及尖石鄉公所，提供不同區位的租賃選擇。 台中市 3 戶 鄰近台中捷運綠線、傳統市場，公共設施完善，且屋況良好。 台南市 5 戶 緊鄰台南火車站、台南應用科技大學，附近商家林立，具備便利的生活機能。 嘉義市 5 戶 均鄰近嘉義火車站，交通條件良好，便於租客通勤。