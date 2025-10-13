營收速報 - 凱基金(2883)9月營收142.64億元年增率高達42.1％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為373.99億元，累計年增率-28.65%。
最新價為15.1元，近5日股價上漲1.68%，相關金融保險上漲1.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+18807 張
- 外資買賣超：+23638 張
- 投信買賣超：-5669 張
- 自營商買賣超：+838 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|142.64億
|42%
|66%
|25/8
|86.12億
|481%
|-168%
|25/7
|-126.36億
|-175%
|-188%
|25/6
|142.90億
|228%
|-190%
|25/5
|-159.38億
|-10022%
|-1172%
|25/4
|14.87億
|-80%
|-86%
凱基金(2883-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資及被投資公司之管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
