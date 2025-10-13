營收速報 - 永捷(4714)9月營收1.22億元年增率高達39.56％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為10.59億元，累計年增率97.04%。
最新價為19.85元，近5日股價下跌-2.51%，相關化學股價指數上漲1.27%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+897 張
- 外資買賣超：+802 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+95 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|1.22億
|40%
|-9%
|25/8
|1.34億
|115%
|3%
|25/7
|1.30億
|121%
|-0%
|25/6
|1.31億
|134%
|8%
|25/5
|1.21億
|87%
|17%
|25/4
|1.04億
|87%
|0%
永捷(4714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為PU樹脂。住宅及大樓開發租售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
