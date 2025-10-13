search icon



營收速報 - 永捷(4714)9月營收1.22億元年增率高達39.56％

鉅亨網新聞中心


永捷(4714-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1.22億元，年增率39.56%，月增率-9.1%。

今年1-9月累計營收為10.59億元，累計年增率97.04%。

最新價為19.85元，近5日股價下跌-2.51%，相關化學股價指數上漲1.27%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+897 張
  • 外資買賣超：+802 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+95 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1.22億 40% -9%
25/8 1.34億 115% 3%
25/7 1.30億 121% -0%
25/6 1.31億 134% 8%
25/5 1.21億 87% 17%
25/4 1.04億 87% 0%

永捷(4714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為PU樹脂。住宅及大樓開發租售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

