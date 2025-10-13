營收速報 - 台端(3432)9月營收1,463萬元年增率高達266.97％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為1.01億元，累計年增率216.34%。
最新價為14.6元，近5日股價下跌-1.02%，相關零組件業上漲3.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4 張
- 外資買賣超：+4 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|1,463萬
|267%
|-8%
|25/8
|1,591萬
|139%
|-16%
|25/7
|1,885萬
|176%
|17%
|25/6
|1,605萬
|331%
|73%
|25/5
|928萬
|125%
|-24%
|25/4
|1,215萬
|1706%
|62%
台端(3432-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 國泰金(2882)9月營收346.86億元年增率高達72.28％
- 營收速報 - 三商壽(2867)9月營收148.89億元年增率高達66％
- 營收速報 - 上曜(1316)9月營收4.20億元年增率高達171.85％
- 大同電子代工、電力新能源系統兩大事業帶動 前三季營收年增4%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇