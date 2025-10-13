search icon



營收速報 - 台端(3432)9月營收1,463萬元年增率高達266.97％

鉅亨網新聞中心


台端(3432-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1,463萬元，年增率266.97%，月增率-8.06%。

今年1-9月累計營收為1.01億元，累計年增率216.34%。

最新價為14.6元，近5日股價下跌-1.02%，相關零組件業上漲3.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4 張
  • 外資買賣超：+4 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1,463萬 267% -8%
25/8 1,591萬 139% -16%
25/7 1,885萬 176% 17%
25/6 1,605萬 331% 73%
25/5 928萬 125% -24%
25/4 1,215萬 1706% 62%

台端(3432-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收台端

