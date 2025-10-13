search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 天品(6199)9月營收3,476萬元年增率高達358.99％

鉅亨網新聞中心


天品(6199-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣3,476萬元，年增率358.99%，月增率13.87%。

今年1-9月累計營收為1.37億元，累計年增率100.02%。

最新價為97.8元，近5日股價下跌-0.49%，相關其他類指數上漲0.05%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-59 張
  • 外資買賣超：-55 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 3,476萬 359% 14%
25/8 3,053萬 283% 64%
25/7 1,863萬 145% 41%
25/6 1,323萬 74% 61%
25/5 820萬 -3% -18%
25/4 1,004萬 1% 32%

天品(6199-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為租賃及葬儀服務。電腦週邊設備與電子零件。電子產品買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收天品

相關行情

台股首頁我要存股
天品97.8-3.17%
美元/台幣30.696+0.49%

鉅亨贏指標

了解更多

#穩定獲利股

偏弱
天品

69.23%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty