營收速報 - 天品(6199)9月營收3,476萬元年增率高達358.99％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為1.37億元，累計年增率100.02%。
最新價為97.8元，近5日股價下跌-0.49%，相關其他類指數上漲0.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-59 張
- 外資買賣超：-55 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|3,476萬
|359%
|14%
|25/8
|3,053萬
|283%
|64%
|25/7
|1,863萬
|145%
|41%
|25/6
|1,323萬
|74%
|61%
|25/5
|820萬
|-3%
|-18%
|25/4
|1,004萬
|1%
|32%
天品(6199-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為租賃及葬儀服務。電腦週邊設備與電子零件。電子產品買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
