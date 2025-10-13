search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 國泰金(2882)9月營收346.86億元年增率高達72.28％

鉅亨網新聞中心


國泰金(2882-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣346.86億元，年增率72.28%，月增率-25.29%。

今年1-9月累計營收為2,481.07億元，累計年增率-14.03%。

最新價為65.3元，近5日股價上漲2.15%，相關金融保險上漲1.39%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+15340 張
  • 外資買賣超：+24827 張
  • 投信買賣超：-10640 張
  • 自營商買賣超：+1153 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 346.86億 72% -25%
25/8 464.29億 115% 26%
25/7 368.92億 -32% -2244%
25/6 -17.21億 -106% -109%
25/5 194.49億 -11% 193%
25/4 66.35億 -70% -79%

國泰金(2882-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資。管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收國泰金

相關行情

台股首頁我要存股
國泰金65.3-1.66%
美元/台幣30.696+0.49%

鉅亨贏指標

了解更多

#帶量跌破均線糾結

偏強
國泰金

69.23%

勝率

#動能指標下跌股

偏強
國泰金

69.23%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty