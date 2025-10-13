營收速報 - 國泰金(2882)9月營收346.86億元年增率高達72.28％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為2,481.07億元，累計年增率-14.03%。
最新價為65.3元，近5日股價上漲2.15%，相關金融保險上漲1.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+15340 張
- 外資買賣超：+24827 張
- 投信買賣超：-10640 張
- 自營商買賣超：+1153 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|346.86億
|72%
|-25%
|25/8
|464.29億
|115%
|26%
|25/7
|368.92億
|-32%
|-2244%
|25/6
|-17.21億
|-106%
|-109%
|25/5
|194.49億
|-11%
|193%
|25/4
|66.35億
|-70%
|-79%
國泰金(2882-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資。管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
