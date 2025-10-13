營收速報 - 三商壽(2867)9月營收148.89億元年增率高達66％
今年1-9月累計營收為588.18億元，累計年增率-43.41%。
最新價為6.11元，近5日股價下跌-4.98%，相關金融保險上漲1.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4203 張
- 外資買賣超：+6555 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2352 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|148.89億
|66%
|16%
|25/8
|128.63億
|82%
|14%
|25/7
|113.24億
|-9%
|-258%
|25/6
|-71.82億
|-148%
|-44%
|25/5
|-127.13億
|-228%
|-286%
|25/4
|68.30億
|-35%
|-31%
三商壽(2867-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為經營人身保險業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
