營收速報 - 三商壽(2867)9月營收148.89億元年增率高達66％

鉅亨網新聞中心


三商壽(2867-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣148.89億元，年增率66%，月增率15.75%。

今年1-9月累計營收為588.18億元，累計年增率-43.41%。

最新價為6.11元，近5日股價下跌-4.98%，相關金融保險上漲1.39%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4203 張
  • 外資買賣超：+6555 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2352 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 148.89億 66% 16%
25/8 128.63億 82% 14%
25/7 113.24億 -9% -258%
25/6 -71.82億 -148% -44%
25/5 -127.13億 -228% -286%
25/4 68.30億 -35% -31%

三商壽(2867-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為經營人身保險業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收三商壽

台股首頁我要存股
三商壽6.11+0.16%
美元/台幣30.696+0.49%

#波段上揚股

偏強
三商壽

66.67%

勝率

#營收獲利增加

偏強
三商壽

66.67%

勝率

