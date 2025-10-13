營收速報 - 上曜(1316)9月營收4.20億元年增率高達171.85％

search icon



上曜(1316-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣4.20億元，年增率171.85%，月增率17.57%。

今年1-9月累計營收為28.35億元，累計年增率192.99%。

最新價為15.6元，近5日股價上漲2.39%，相關建材營造下跌-0.4%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3459 張
  • 外資買賣超：+3449 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 4.20億 172% 18%
25/8 3.58億 325% 4%
25/7 3.44億 176% 3%
25/6 3.36億 114% 18%
25/5 2.85億 183% -10%
25/4 3.17億 167% 2%

上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

