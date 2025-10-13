營收速報 - 上曜(1316)9月營收4.20億元年增率高達171.85％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為28.35億元，累計年增率192.99%。
最新價為15.6元，近5日股價上漲2.39%，相關建材營造下跌-0.4%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3459 張
- 外資買賣超：+3449 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|4.20億
|172%
|18%
|25/8
|3.58億
|325%
|4%
|25/7
|3.44億
|176%
|3%
|25/6
|3.36億
|114%
|18%
|25/5
|2.85億
|183%
|-10%
|25/4
|3.17億
|167%
|2%
上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
