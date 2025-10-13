〈財委會質詢〉美中關稅戰嚇壞台股？彭金隆：仍會回歸基本面 密切關注國際情勢

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-13 12:29

美中再掀貿易戰，美股上周五全面重挫，台股今 (13) 日開盤一度大跌逾 800 點，失守 2 萬 7 大關，但跌幅逐漸收斂。金管會主委彭金隆上午出席立法院財委會，談及股市狀況，他表示，金管會會密切的注意國際情勢發展，強調不對股市做預測，不論消息面如何，最終仍會回歸基本面；立委關切是否擔心 AI 股票泡沫化，彭金隆認為，AI 商機全世界都有，台股一年內漲了上萬點，雖集中在某些產業，但確實與我國進出口狀況高度一致。

金管會主委彭金隆今 (13) 日出席立法院財政委員會。(鉅亨網記者陳于晴攝)

立委林德福關切，關注美中再度掀起貿易戰，這是否為國安基金進場執行安定任務的條件之一，對此，彭金隆回應，國安基金使用職權為財政部，不方便評論，美中二大經濟體是世界上非常大的經濟體，任何的動作都影響到全球資本市場，這部分金管會會密切注意國際情勢的發展。

他表示，市場上會有很多消息面，包括國際經貿爭端所產生的影響，期待股市能夠回歸到市場機制，充分的接收資訊，在制度上穩健的建立遊戲規則，讓投資人進行操作。

林德福追問，面對川普關稅戰的不確定性，台股卻逆勢上漲創新高，大盤發展屬於正常還是異常呢？彭金隆指出，全球經濟環境都在做很大的變化，與 10 年、20 年前不太一樣，台股在創歷史新高的過程中，其他主要國家股市亦是如此，不是只有台灣，全球環境都有很大的變更。

他直言，美國關稅政策確實造成很大的衝擊，尤其是對台灣傳產業，另外，美元利率走向與地緣政治等，目前也都是影響台灣資本市場非常重要的因素。

對於未來資本市場展望，應保持樂觀、悲觀或是居高思危？彭金隆強調，金管會不會對未來的股市做任何預期，但相信所有的股市最終還是回歸到基本面，從這個因素來看，不論是台灣的產業整體營收也好、獲利數字也好，今年確實是表現相對優異，有基本面的支撐是最重要的，不管消息面因素如何，最終還是要反映基本面。

林德福提及台灣部分傳產業已因關稅戰出現失業、無薪假問題，彭金隆表示，在做金融支持部分，金管會還是會持續做，不過，關稅影響到的不只是金融市場，進出口也都會受到影響，各部會各司其職，金管會則會在金融業、資本市場部分，以及金融支持的部分持續努力。

立委賴士葆問及，是否擔心 AI 股票出現泡沫化？彭金隆說，自己並非股市專家，但從 AI 商機來看，這不是只有台灣，全世界都有，股市從過去 1 萬多點漲到 2 萬多點，確實集中在某一些產業，他不會對股市做預測，但這確實與我國進出口狀況高度一致。