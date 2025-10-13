綠茵生技1-9月營收6.5億元年增3.18% 喜迎第四季銷售旺季
鉅亨網記者張欽發 台北
保健食品原料研發生產廠綠茵 (6846-TW) 公布最新營收資訊，2025 年 9 月營收 5917 萬元，月減 17.71%，年減 22.7％；累計 1-9 月合併營收 6.47 億元，年增 3.18%。綠茵指出，整體海外市場持續高度成長，但主要單一客戶因供應鏈出貨延後，影響 9 月營收表現，第四季將進入傳統銷售旺季，綠茵全年營收仍朝雙位數成長目標前進。
綠茵 2025 年第三季營收爲 2.05 億元，季減 1.57%，爲 2025 年單季最低，年減 2.05%。
綠茵最大利基來自具獨特性的專利自研原料及其配方產品，目前九項自研原料各有主要保健功效，提供客戶一站式設計代工服務打造配方產品，滿足現代人多元化需求。綠茵持續開發國際市場，今年以來東南亞及港澳市場銷售保持高度成長，營收占比逐步提升，不過與國內市場相比，海外市場仍有相當大的增長空間，未來仍是綠茵營運規模擴大的重要動能。
2025 年 9 月綠茵海外市場維持今年以來的成長幅度，整體營收減少係受到主要客戶供應鏈出貨延後影響。綠茵表示，此為單一客戶的短期影響，且該客戶下半年已成功開發三款新品項，並已陸續上市銷售，公司也將積極協助客戶輔銷。第四季為傳統銷售旺季，以目前接單狀況來看，公司樂觀期待第四季營收表現。
綠茵 2025 年上半年營收 4.42 億元，年增 5.81%，毛利率 47.52%，年增 1.36 個百分點，稅後純益 6433 萬元，年減 4.27%，每股純益爲 2.38 元。
