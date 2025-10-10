泰山氣泡水首度結合彰化在地農友 推出台灣設計展限定風味

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-10 23:11

泰山 Cheers 氣泡水首度攜手台灣設計展推出「彰化味」限定系列。(圖：泰山提供)

泰山 (1218-TW) 今年以 Cheers 氣泡水進駐 2025 台灣設計展〈彰化行〉，攜手彰化在地農友與並結合設計師聶永真設計展視覺推出限定包裝，打造全新「彰化味」限定系列。泰山指出，這一次，氣泡水不只是一瓶飲料，更是一段土地故事的轉譯──鳳梨、荔枝與香菜的台灣鮮味，將彰化的風土與文化化作氣泡驚喜。

首度以「彰化產地」為名，泰山指出，Cheers 氣泡水系列大膽推出三款特色風味，香菜氣泡水取自北斗香菜，清新香氣直送腦門，絕對是香菜愛好者的必嚐體驗，即日起到 10 月 28 前全家便利商店 (5903-TW) 還有第二件六折優惠；金鑽鳳梨氣泡水嚴選芬園金鑽鳳梨榨汁，搭配酸甜梅汁，綿密氣泡中帶來熱帶風情與清爽開胃感，於 MOMO 購物網熱賣，10 月 31 日前搶購兩箱只要 999 元。

而海鹽荔枝氣泡水則以芬園荔枝搭配沖繩海鹽，鹹甜交織，氣泡綿密爽口宛如香檳般迷人，預計 10 月中於家樂福販售，這三款限定氣泡水現在於泰山購物網都買得到。

彰化美術館前廣場市集「泰山冰果室」限定 8 日推展區限定夢幻調飲，消費滿額獲泰吉吉祥物好禮。(圖：泰山提供)

泰山出，這次 Cheers 氣泡水將彰化在地農產與設計力量完美結合，不只是口感的驚喜，更是台灣文化與時代潮流的連結。喝一口，就能嚐到彰化土地的真實風味，也喝下屬於這個時代的設計精神。

泰山 10 月 10-12 日、10 月 18-19 日、10 月 24-26 日於彰化台灣設計展的彰化市美術館前廣場市集，設立「泰山冰果室」活動攤位，推出三款氣泡水展區獨家組合價；現場還有打卡上傳、吉祥物泰吉表演、扭蛋機等活動提供參展民眾玩遊戲拿贈品。

泰山指出，活動現場除了買得到 3 款限定款氣泡水外，還邀請調飲師特別調製 7 款「飲料變身特調」，利用泰山本身飲品包括仙草茶、仙草蜜、Cheers 氣泡水、冰鎮水果茶等製作創意調飲在設計展現場獨家展售，讓泰山經典飲品展現不同 Vibe，現場消費更享多重回饋。

泰山指出，除了內容豐富的攤位活動外，泰山也特別推出「謝謝光復超人」回饋方案。凡參與花蓮光復鄉賑災之志工與英雄們，憑火車票票根或參與照片，即可於現場免費兌換一杯特調飲品，限本人兌換，一人一杯，藉此向辛苦付出的超人們致上最誠摯的感謝。