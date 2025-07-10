泰山75週年超有料 今發表多款新品展現研發實力

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-10 19:12

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金鐘主持人索艾克、Passion sisiters妮可和桃子及國宴調飲師劉家吉推薦今年夏天油品及飲品新品。(圖：泰山提供)

泰山企業 (1218-TW) 以油品起家，在品牌邁入 75 週年之際，不僅升級推出食用油新品，也有多款飲品新上市！開箱獨家顆粒配料技術向年輕世代招手。利用台灣特色水果結合進口茶飲，搭配果粒、Q 凍等顆粒入料，結合健康與創意的特色商品今夏一口氣全新推出。

泰山指出，「冰鎮果粒果茶系列」採獨家「大顆果粒充填技術」及「液態氮 - 80 度 C 急速冷凍技術」，鎖住果粒最佳口感及新鮮風味、真材實料大顆咬得到。透過中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 的活力熱情隊長妮可及一字馬女神日籍成員菊池桃子的熱舞開場拉開序幕。

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兩款冰鎮果粒果茶也給足兩位女神滿滿的情緒價值，「滿滿文旦柚果粒大顆咬得到！」，妮可大讚「冰鎮香檸鮮柚靜岡綠茶」紅葡萄柚果汁的風味十足，喝起來就像新鮮現榨，搭配檸檬及日本靜岡綠茶香更加清爽！菊池桃子開心表示：「桃子的最愛就是桃子！」這款帶著地中海進口水蜜桃的清甜與紅白柚鮮香的「冰鎮雙柚蜜桃紅烏龍」，還有台灣紅烏龍的醇厚茶感，讓桃子直呼酸甜好過癮。

國宴調飲師劉家吉也為兩位啦啦隊女孩帶來夏日 DIY 創意調飲，「雙柚蜜香蝶豆花飲」以「香檸鮮柚靜岡綠茶」為基底，添增蜂蜜的甜度襯托柚子香氣，蝶豆花的唯美漸層加強了視覺效果，好看又好喝；「蜜桃烏龍西西里」是將「雙柚蜜桃紅烏龍」加入濃縮咖啡，放上新鮮檸檬裝飾。蜜桃甜檸檬酸，尾韻帶著咖啡烏龍香。冰鎮果粒果茶系列經過簡單調製，輕鬆就能變身夏日消暑首選，女孩們開心表示太好了！好熱的夏天休假日一定要在家自己做。

緊接著妮可和桃子現場進行「顆粒飲盲測遊戲」。泰山將今夏兩款「超有料」代表 -「大吸館荔枝蜜蘋包心 Q 凍」以及將熟悉的仙草蜜華麗變身的「仙草 Q 丸」，與市售同類型的手搖產品一起 PK，兩人喝完揭曉結果，都不約而同地將泰山新品誤認為手搖產品，豐富咬感讓人驚豔，知道價格後更讓兩人直呼：「手搖攤關了也不怕！這個 24 小時都買得到。

泰山指出，「仙草 Q 丸」以古早味紅茶為基底，滑嫩仙草凍搭配 Q 彈黑白寒天雙丸，3 種 Q 丸顆粒完美融合，打造豐富咀嚼感；最具人氣的大吸館系列今夏則再次突破技術推出新口味「荔枝蜜蘋包心 Q 凍」，首創包心 Q 凍，將爽脆蘋果丁結合滑嫩 Q 凍，外嫩內脆的多層次口感，加上超濃荔枝清甜滋味，以真材實料與口感進化，引領「超有料」新風潮。

而身為日籍的桃子在記者會現場第一次品嘗無加糖、無香料的「梧堂無咖啡因仙草茶」，眼睛瞪大說：「這是什麼！」知道是清爽無咖啡因的仙草茶之後，身為啦啦隊的她表示有這個產品太棒了！啦啦隊日常大量的流汗，尤其炎炎夏日，暢飲仙草茶不但可以降火氣，無咖啡因更能隨時隨地放心喝！而妮可則喜歡在夏天喝氣泡飲，「冰鎮泡泡果茶系列」獨家的綿密氣泡技術帶出檸檬紅茶、水果茶與葡萄冰茶結合碳酸氣泡的創新工藝，8℃低溫充填技術確保氣泡持久充沛，成為妮可接下來跳完舞的解渴聖品。

泰山邁入 75 週年，升級推出多款食用油及飲料新品，開箱獨家顆粒配料技術向年輕世代招手。(圖：泰山提供)

炎炎夏日需要冰涼的飲料，清爽的輕食也是不可或缺，知名主廚索艾克驚喜現身，一登場即接獲 5 分鐘端出夏日輕食料理的挑戰。由妮可和桃子擔任助手，利用泰山全新油品「輕怡調合油」及「100% 特級初榨橄欖油」輕鬆完成。「輕怡調合油」嚴選澳洲進口非基改芥花油，並添加中鏈脂肪酸（MCT）且富含維生素 E，油質清爽，煎、煮、炒、涼拌都適用。MCT 強調代謝更快、有助於消化吸收維持腸道機能。索艾克便運用其特點使用輕怡調合油製作酸豆醬汁嫩煎干貝，只需一瓶好油即可做出風味絕佳的料理輕食。

另一款新品「100% 特級初榨橄欖油」來自世界最大橄欖油產區－西班牙，採用優質橄欖冷壓初榨，品種多且品質純度更佳。原廠通過 World’s Best Olive Oils 評選為最佳橄欖油工坊高品質製程以及 IFS、BRC 等國際食品安全認證。索艾克則利用橄欖油適用於中低溫料理的特色，製作美味營養兼具的「西班牙番茄火腿三明治」。索艾克表示，每一種油品都有它的特色。泰山的品質穩定優質，這兩款新品都非常有吸引力，搭配運用合適的料理，吃起來也更輕鬆無負擔。



泰山 75 年來始終陪伴每個消費者日常中的生活點滴，新年度更專注食品本業及研發力道，透過持續精進的技術保留最好的味道，堅持使用大自然中的真實原料，提供創意美味的好食物。