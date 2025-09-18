泰山75周年強強聯手慶中秋 精選禮盒一次滿足

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-18 16:13

中秋佳節將至，烤肉聚會與送禮需求同步升溫。泰山 (1218-TW) 迎來 75 周年，特別規劃「中秋烤肉節、送禮雙主題」行銷活動，結合強氣泡水與胡同燒肉的異業合作、台灣文旦果粒直接入料飲品、橄欖油禮盒及馬祖酒廠嶼藏系列等，讓消費者無論是團聚烤肉、解膩暢飲，或是應景送禮，都能一次滿足。

泰山冰鎮文旦柚果茶、泡泡果茶限時促銷，最適合中秋烤肉解膩暢飲。(圖：泰山提供)

中秋節不只要大口吃烤肉，更要「解膩」。泰山強氣泡水推出「有強才敢大口吃肉」全通路抽獎活動，有機會抽中胡同燒肉一年份燒肉券。即日起至 2025 年 10 月 31 日至全台便利超商、全聯、量販與各大電商購買 2 瓶泰山強氣泡水，於活動網站登錄發票號碼，即有機會抽中胡同燒肉「一年份面額 3,999 元之經典雙品燒肉盛套餐兌換券」、「面額 6,666 元之雙人豪華燒肉盛套餐兌換券」、「面額 3,000 元胡同燒肉禮券」等好禮，讓民眾整年都可以大口吃肉更添爽快。(活動網頁：https://reurl.cc/LngVXy)

泰山強氣泡水與胡同燒肉更是強強聯手，推出「登月特調 - 柚！I’m Strong」，清新柚香融合 5GV 強勁氣泡，入口沁涼帶點微醺。即日起至 10 月 12 日，於胡同燒肉及胡同裏門市即可品嚐「柚！I’m Strong」，每杯特價 99 元（原價 150 元）。此外，平日週一至週四，消費下酒菜，即可再享限定特調乙杯，讓果香氣泡陪伴烤肉盛宴，為團聚佳節增添不一樣的驚喜與暢快。

中秋佳節將至，用喝的也可以品嘗到果粒。泰山新系列「雙柚蜜桃紅烏龍」與「香檸鮮柚靜岡綠茶」，特別添加台灣大顆文旦果粒，入口清新爽口，咬得到的真實果感帶來滿滿季節氛圍，原價一瓶 49 元，即日起至 9 月 30 日，全家便利商店限定享有「第 2 件 10 元」、平均一瓶不到 30 元的 6 折優惠。冰鎮泡泡果茶搭配低溫充填工藝，酸甜果茶與綿密氣泡清爽結合，最適合中秋烤肉解膩暢飲。9 月 18 日至 10 月 5 日於 MOMO 購物平台購買冰鎮泡泡果茶滿 499 元，即贈品客洋芋片一罐 (數量有限，送完為止)。

針對市場銷量年年增加的橄欖油，泰山於 9 月 18 日至 10 月 5 日於 momo 平台推出電商獨家純橄欖油 1L 雙入禮盒即贈吉祥物泰吉購物袋與噴霧玄米油，全館單筆滿 $999 元還可再獲贈 49 mo 幣並登記抽梧堂仙草茶；於 9 月 18 日至 9 月 30 日 PChome 平台則祭出油品滿 $599 送 30P 幣，橄欖油禮盒隨貨附贈限量泰吉購物袋，並加碼抽飛利浦迷你果汁機。全台家樂福通路也於 9 月 24 日至 10 月 7 日推出特級初榨橄欖油 0.5L + 純橄欖油 1L 的精選禮盒，獨家特價 798 元。

馬酒高粱部分，即日起至 9 月 30 日於指定酒品專門店通路，購買嶼藏 18 年或東湧陳高同品項任 2 瓶，首推買大瓶贈同款小酒乙瓶，數量有限，送完為止；同時，即日起至 12 月 31 日，7-ELEVEN(2912-TW) 與全家便利商店 (5903-TW) 機台皆開放馬祖高粱嶼藏 12 年與 18 年預購，「嶼藏」陳高系列以 50 度酒體著名，特別溫潤順口；猶如藝術品的外瓶融入在馬祖閩東建築的屋簷特色，今年更是於國際賽事 SFWSC 烈酒大賽中獲雙金獎及銀獎肯定，無論在中秋節送禮或自用都別具特色與心意。