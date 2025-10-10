鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-10 12:40

分析人士指出，鑑於諾貝爾和平獎委員會將於週五（10 日）公布今年得主，美國總統川普的努力可能徒勞無功。

川普奪諾貝爾和平獎的努力徒勞無功？專家：川普獲獎的可能性不大。(圖：REUTERS/TPG)

根據《華爾街日報》報導，奧斯陸和平研究所所長 Nina Graeger 表示：「和平獎旨在表彰可持續與持久的和平，今年川普獲獎的可能性不大。」

‌



儘管如此，川普的努力並非毫無價值。各國元首、支持者以及加薩人質家屬認為，他在加薩、烏克蘭及其他地區的停火談判值得認真考量授予諾貝爾和平獎。

WSJ 指出，川普曾為多國間的和平努力付出，包括盧安達與剛果民主共和國、柬埔寨與泰國、印度與巴基斯坦、塞爾維亞與科索沃、埃及與衣索比亞，以及亞美尼亞與亞塞拜然。

川普週四（9 日）在白宮表示：「我已達成七項協議，解決了持續多年的衝突，如果加薩停火成功，這將是第八項。」他強調，九個月內解決八場戰爭是前所未有的成就。

川普的和平獎遊說活動也為他贏得多方支持。加薩被扣押人質的家屬在致諾貝爾委員會的信中表示：「過去一年，沒有任何領導人或組織比川普對世界和平的貢獻更大。他實現了和平，挽救了無數生命。」

然而，分析人士認為，最後一刻的遊說不太可能影響委員會的最終決定。諾貝爾和平獎由挪威議會任命的五人委員會負責授獎，個人不得自我提名。

2025 年諾貝爾和平獎共有 338 份提名，比去年 286 名有所增加，但仍低於 2016 年的歷史最高紀錄 376 名。

今年提名截止日期為 1 月 31 日，距川普宣誓就任第二任期僅 11 天。回顧 2009 年，美國前總統歐巴馬在第一個任期僅九個月時就獲得了諾貝爾和平獎，委員會稱他「在國際政治中創造了一種新氛圍」。然而，許多共和黨人批評此舉將和平獎政治化。

此外，兩年前，美國民主黨前副總統高爾（Al Gore）也因提升公眾對氣候變化的認識而獲獎，但一些觀察人士認為，這歐巴馬和高爾並未對和平作出實質性貢獻。

Graeger 指出，雖然川普為加薩戰爭做出的努力值得稱讚，但和平協議能否帶來持久和平仍不確定。她說：「川普退出國際機構並希望接管格陵蘭島，與諾貝爾和平獎設立初衷不符。」

不過，Graeger 稱，若川普在加薩與烏克蘭的努力最終取得成果，委員會明年可能會更認真考慮授予他和平獎，並可能將包括卡達與埃及在內的其他「深度參與談判」的中東各方納入考慮。

川普週四在白宮會見芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）時表示，他已接受和平獎競選失敗的可能性，強調自己並非為獎項行動，而是為了拯救生命。