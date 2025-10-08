鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-08 05:00

‌



上周五（3 日），美國總統川普對哈馬斯發出最後通牒，要求對方 3 天內回應其「加薩 20 點和平計畫」，否則美國將全力支持以色列「讓哈馬斯遭遇地獄打擊」，哈馬斯隔日即回應並高度讚揚特朗普，更同意釋放所有人質、移交加薩管理權並立即開啟和談。此舉令川普欣喜若狂，當場將哈馬斯回覆全文轉發社群媒體，還放話將親赴中東談判，字裡行間盡是得意。

諾貝爾和平獎倒數計時！加薩將因20點計畫迎來和平？英媒：川普恐重蹈俄烏「爛尾」覆轍（圖：Shutterstock）

這一戲劇性轉折瞬間點燃全球關注。西方媒體紛紛吹捧川普「調停奇蹟」，多國領導人亦加入「讚譽陣營」，彷彿加薩和平已觸手可及。若真促成停火，川普念茲在茲的諾貝爾和平獎或將再近一步。

‌



然而，英國《經濟學人》此時卻潑冷水直指這場「調停大戲」很可能「爛尾」，問題核心在於川普 20 點計畫的「表面宏大」與「實質空洞」。

《經濟學人》分析指出，川普的 20 點和平計畫看似複雜，實則僅圍繞三點：哈馬斯解除武裝、釋放人質並流放高層、由技術官僚組建臨時治理委員會，川普親任監督委員會主席；加薩去軍事化，由美國、約旦、埃及等國派維和部隊進駐，以色列分階段撤軍，其中最關鍵的「哈馬斯解除武裝」才是和平基礎，但哈馬斯的回應恰恰避開了這一核心。

表面看，哈馬斯釋放 48 名人質、同意臨時機構接管加沙，似乎滿足川普要求，但細究後可發現哈馬斯僅口頭提及「按民族自決與國際法處理其他問題」，對「解除武裝」隻字未提，反藉機索要國際援助、強調「參與加沙重建」。

換言之，哈馬斯僅以「釋放人質」換取短期利益，對「放棄武裝」絕無讓步。

這種「避重就輕」的套路，哈馬斯早有先例。今年 1 月以色列提出停火方案時，哈馬斯同樣表面同意，卻將協議拆分為三階段，僅執行首階段的釋放人質換取以色列釋放哈馬斯成員，後續階段全數作廢。

《北向財經》報導指出，哈馬斯此次面對川普最後通牒是在故伎重施，先用「釋放人質」換取喘息空間與援助，至於「解除武裝」「放棄加薩控制權」，絕無可能。

客觀來說，川普計畫充滿天真，要求哈馬斯「等同於投降」的條款，既未考慮巴勒斯坦建國訴求，也未觸及以哈根本矛盾。

此外，所謂「多國維和部隊」實際上由美國主導，加薩恐淪為美國「海外影響力延伸」，哈馬斯若解除武裝，更將面臨以色列追殺，生存空間蕩然無存。因此，哈馬斯的「積極回應」不過是緩兵之計。

至於川普为何明知不可為而為之，專家認為他也許有兩重考量：其一，他習慣「見好就收」，只要有一絲成功跡象，便急於宣布勝利；其二，諾貝爾和平獎將於周五 (10 日) 揭曉，川普此前已放話「不給獎是對美國的侮辱」，此刻炒作「中東和平功臣」形象，顯然為衝獎鋪路。