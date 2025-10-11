營收速報 - 2025年10月11日台股大型公司9月營收一覽（新增1家）
截至台北時間2025年10月11日07:55，彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計184家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|和潤企業-其他業
|19.42億
|-8.6%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|和潤企業-其他業
|19.42億
|-0.5%
9月已公布營收一覽
截至目前，已公布9月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達184家。其中營收年增大於 25％有35家，年增小於-20％有26家。
9月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|35家
|大於50億
|>= 0%
|70家
|大於50億
|< 0%
|53家
|大於50億
|<= -20%
|26家
9月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|北極星藥業-KY-生技醫療業
|1,318萬
|310.1%
|南亞科-半導體業
|66.64億
|157.8%
|康和證-金融保險業
|4.51億
|143.4%
|智邦-通信網路業
|243.18億
|142.0%
|鴻準-其他電子業
|129.63億
|131.3%
9月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|北極星藥業-KY-生技醫療業
|1,318萬
|787.1%
|鄉林-建材營造業
|4.70億
|441.7%
|櫻花建-建材營造業
|18.29億
|277.5%
|鴻華先進-創-汽車工業
|2.42億
|119.2%
|元晶-光電業
|1.86億
|115.6%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
