鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-11 11:40

台股本周只有 3 個交易日，但多頭持續發威，在科技權值股領軍之下，周五大漲 238.24 點，指數收在 27301.92 點，盤中一度刷新歷史新高 27463.12 點；台股周線續揚 2.02%，上漲 540.86 點，日均量為 5414.06 億元，上市股票總市值達 88.16 兆元。法人預期下周台股以震盪盤堅、類股輪動為主，須留意短線是否出現過熱走勢。

上市公司市值衝88兆元 法人估台股下周震盪盤堅 注意短線過熱。(圖:shutterstock)

PGIM 保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，美股多頭暢旺，且 AI 題材持續發酵，包括輝達執行長黃仁勳釋出 AI 晶片需求樂觀言論，提振市場情緒，晶圓龍頭大廠 ADR 同步展現多頭氣勢，帶動台股持續刷新歷史新高價位，且從技術面來看，台股守穩短中長天期均線之上，均線亦維持多頭排列，短線上在 5 日線未跌破前，盤勢對多方有利，須留意外資期貨空單近期大幅增加，提防短線波動。

‌



廖炳焜表示，自美國關稅戰之後，全球局勢改變，三大長線趨勢成形，包括生產力之爭的 AI 與核能，讓美股科技巨頭持續擴大資本支出、霸權之爭的國防、貨幣之爭的黃金與穩定幣，而台股為全球最完整的 AI 供應鏈，在獲利與基本面有撐的帶動下，下半年來多頭銳不可當。

值得留意的是，廖炳焜分析，AI 伺服器耗電飆升，從晶片功率倍增到資料中心供電架構重整，電力效率已成為 AI 運算的關鍵，根據機構調查，全球 AI 伺服器電源市場自 2025 年至 2030 年，將以年複合成長率高達 92% 擴張。隨著輝達 Rubin 新平台單顆 GPU 功率上看 3.6kW，伺服器整機電壓規格全面升級，800V 高壓直流 (HVDC) 系統將取代傳統 480V 交流供電成為主流，不僅明顯降低能耗與電壓損失，也推動相關台廠躍居 AI 電源轉型核心。