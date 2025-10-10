search icon



〈熱門股〉麗臺認列輝達工作站專案營收暴衝 轉骨動能激勵本周飆漲逾3成

鉅亨網記者吳承諦 台北


板卡廠麗臺 (2465-TW) 日前公告受惠於認列中國移動的 AI 輝達伺服器專案營收， 9 月營收暴衝至 14.26 億元，創歷史新高，市場看好麗臺 AI 伺服器業務已發酵，激勵本周股價走強，飆出三根漲停，9 日收 75.5 元，周漲約 32%，周成交量 4495 張。

cover image of news article
〈熱門股〉麗臺認列輝達工作站專案營收暴衝 轉骨動能激勵本周飆漲逾3成。(圖：shutterstock)

該筆專案為中國移動 200 台 NVIDIA HGX A800 資料中心訂單，總營收約 12 億台幣（2.79 億人民幣），市場關注焦點放在麗臺由消費性顯卡市場轉型 AI 伺服器市場的機會，特別是與輝達 (NVDA-US) 合作的 AI 工作站業務，。


麗臺董事長盧崑山日前曾表示，公司將 NVIDIA 工作站繪圖卡產品視為主力，隨著遞延的專案收入入帳以及 AI 解決方案逐步發酵帶動下，明年營運力拚優於今年並轉虧為盈，使市場對其未來成長性抱持樂觀態度。

麗臺 9 月營收雖開出歷史天量，但因提列呆帳導致單月轉虧，麗臺 9 日公告 9 月稅後淨損 5,300 萬元，每股淨損 0.64 元；第 3 季稅後淨損 2,900 萬元，每股淨損 0.35 元。

由於本筆專案最後 5% 尾款款項產生爭議遲遲未能收回，麗臺於 9 月提列了預期信用減損損失 1,134.6 萬元人民幣（約 0.49 億元台幣），成為 9 月轉虧的主因。

事實上，該專案早在去年即已收到 95% 款項，但因中國移動未啟動最終驗收程序，導致專案營收延宕至今。麗臺方面已認定產品已被實際使用，從而產生最終驗收的法律效果，因此已委請律師著手進行法律訴訟程序，以維護公司權益。

麗臺輝達AI伺服器

台股首頁我要存股
麗臺75.5+9.58%
輝達192.501+1.79%
美元/台幣30.545+0.03%
人民幣/美元0.1403+0.00%

