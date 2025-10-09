鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-09 23:28

近日花蓮地區的災後復原工作持續進行，每天有成千上萬名志工不分晝夜投入災區協助家園重建。凱基人壽有感於這些默默付出的志工英雄們無私奉獻的精神，響應金管會及衛福部呼籲，挺身而出，率先宣布自 10 月 10 日起推出「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，成為國內保險業首家提供花蓮光復鄉志工意外保障的壽險公司。

保險業首家！凱基人壽力挺花蓮光復鄉超人志工 提供100萬元意外保障。(圖:凱基金控)

「花蓮光復鄉援助志工團體保險」由凱基人壽與衛福部合作試辦，為全台保險業首例。保單方案設計以公益回饋為核心，由衛福部擔任要保人，凡經行政院所轄各部會調動前來協助接受調度的機具操作員、駕駛等志工，以及中央前進協調所招募之志工，即可獲得 100 萬元的意外身故及意外失能保障，確保所有志工在服務期間均能獲得保障，讓每一分善意都能在風險中獲得守護。

凱基人壽總經理郭瑜玲指出，此次樺加沙颱風重創花蓮，凱基人壽暖心措施不間斷，在第一時間就啟動關懷措施，包括快速理賠、住院預付金以及提供身故及受傷住院保戶關懷慰問金，並由在地業務團隊偕同公益單位投入志工服務。現今更考量花蓮光復鄉志工在第一線協助災後復原，風險不容忽視，希望藉由此創新舉措，減輕志工與其家屬的憂慮，讓志工能更加安心投入重建工作，將保險的本質回歸到守護人群與社會安全的核心價值。

凱基人壽長期深耕花蓮，已連續九年與花蓮縣政府合作提供微型保險，已提供約 72000 人次符合資格的花蓮縣弱勢族群，享有基本保障，擴大社會安全防護網。此次風災重創花蓮，凱基人壽將提供最即時、最必要的支持，陪伴災民一同面對挑戰，重建家園。