〈電支公會成立〉續拓鄉村、夜市電支場景 劉美玲：滲透率9成指日可待

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-01 20:03

台灣電子支付商業同業公會今 (1) 日正式成立，首屆理事長、全盈支付總經理劉美玲接受媒體訪問時表示，電支發展史歷經十年，第一個千萬用戶花了五年才達到，第二個千萬只用了 2 年，目前已突破 3300 萬，未來會持續拓展鄉村、夜市等場景，提升滲透度，9 成以上指日可待；此外，今年越來越多電支業者與移工小額匯兌公司異業結盟，她分析主要原因在於此市場具備明顯的利基化發展潛力，也符合普惠金融政策導向。

台灣電子支付商業同業公會正式成立，全盈支付總經理劉美玲擔任首屆理事長。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

談到台灣電子支付整體發展時，劉美玲表示，目前國內電支使用率已超過 6 成，累計開戶人數達 3300 萬人，每月代收付金額也突破 200 億元大關，但目前仍集中在都會區，展望未來，公會將積極推動支付在偏鄉、商圈及夜市等場景的滲透，目標是提升至 9 成以上。她指出，「透過公會整合資源與平台力量，讓更多民眾熟悉電子支付，尤其是偏鄉和夜市商圈的消費場景，這是未來努力的重點。」

此外，跨境支付也是產業未來發展重點之一。劉美玲表示，台灣民眾與觀光客出國、來台旅遊頻繁，跨境支付需求逐年增加，公會將協助業者實現國際接軌，使民眾在日本、韓國、新加坡等地使用熟悉的支付方式，提升便利性，也帶動觀光經濟。

談及公會未來任務，劉美玲指出，首要任務是與主管機關密切溝通，協助法規與產業發展接軌；其次是走入偏鄉推廣電支服務，提高民眾認知；同時持續推動自律公約與教育訓練，確保會員業者遵循資安與行銷規範，共同促進產業穩健發展。

談及移工小額匯兌市場，劉美玲指出，電子支付業務發展分為規模化與利基化兩大方向，「移工市場就是一個典型利基客群」，吸引業者競相投入。她說，移工群體長期面臨支付及金融服務痛點，例如匯款安全、交易保障不足等，電子支付平台除了提供匯兌服務，還能延伸到消費場景，為移工提供更安全、便利的金融體驗。

劉美玲指出，「過去很多移工的匯款是透過地下管道，存在資金不安全的風險，而電子支付機構受主管機關監管，能保障交易安全，也符合資安、顧客權益等要求，對於業者開拓新市場非常重要。」

她也強調，隨著台灣經濟對外籍勞動力的依賴增加，移工群體對國內消費與金融服務的需求日益提升。業者若能提供符合需求的支付服務，不僅拓展新市場，也可實現普惠金融的政策目標。