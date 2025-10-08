〈街口股權糾紛〉泰山控胡亦嘉涉侵占「購買老股」14億元 街口金科再發6點聲明澄清

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-08 15:45

泰山公司與街口金科股權投資糾紛再度成為焦點，有媒體報導，泰山最近具狀指控街口金科負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「購買老股」的 14 億元，胡亦嘉今 (8) 日於臉書駁斥挪用一說，街口金科亦發布六點聲明澄清報導，該案仍在二審民事法院審理中，預計 10 月 13 日開庭。

泰山控胡亦嘉涉侵占「購買老股」14億元 街口金科再發6點聲明澄清。(圖：街口金科提供)

街口金科聲明如下：

一、泰山公司故技重施，再次企圖用特定媒體影響下週開庭之民事案件，實不可取。

二、報導中提到：「街口金科收到款項後，由於該投資案因程序有適法性問題，經智慧財產及商業法院於在同年 5 月 12 日裁定為暫時處分狀態，亦即禁止泰山執行街口金科公司的股權投資案，胡亦嘉收到法院通知，對於該投資案遭法院下令禁止與暫停交割更知之甚詳，但該筆近 14 億元款項仍被挪用。」此報導內容嚴重錯誤。報導所指定暫時狀態之處分為保勝公司 (此為朱國榮集團旗下之公司，朱國榮現遭通緝中) 與泰山公司於商業法院之爭議，與街口金科無關，街口金科更無收到任何法院禁止動支股款之命令，保勝公司及泰山公司新經營團隊利用媒體張冠李戴，散佈不實訊息。

三、泰山公司將其於民事案件之主張作為誣指胡亦嘉侵占之理由，胡亦嘉再次強調：街口金科依法及依約對泰山公司根本沒有任何受託義務，亦無任何判決裁定禁止街口金科對股款為動支，並無報導所指挪用一說。

四、泰山公司於經營權更迭後，濫行否認原本簽訂之契約及交易，方為目前爭議發生之唯一原因。而事後依新聞報導了解，與本件爭議之泰山董事會不合法，竟是董事會開會時，獨董被強行帶走會議現場去見朱國榮，致使會議中斷之情事。

五、泰山公司現實際上為朱國榮集團下之公司，其潛逃國外且遭通緝，仍意圖透過其控制之在台公司影響市場及秩序，本公司也呼籲政府與主管機關切勿配合泰山公司，否則形同幫助通緝犯。