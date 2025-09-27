台泥調度重機具挺進光復救災 花蓮廠取得營建廢棄物處理執照

鉅亨網記者彭昱文 花蓮 2025-09-27 19:36

台泥調度重機具挺進光復救災 花蓮廠擁營建廢棄物處理量能可支援協力。(圖：台泥提供)

台泥董事長張安平表示，氣候變遷所帶來的極端天氣日益嚴峻，是全球必須共同面對的挑戰。近期，樺沙加颱風的外圍環流在花蓮光復鄉造成了嚴重災情，再次凸顯了城市應對氣候變遷的韌性不足。

台泥表示，和平水泥廠、和平港此次攜手供應商，出動水車 1 台、WA450 鏟車 1 台、PC70 怪手 4 台、山貓 1 台、470 輪型鏟裝車 1 台、26 噸吊卡車 2 台，協助光復鄉災後協力。

此外，台泥於今年取得台灣首張水泥廠建築廢棄物處理執照，張安平期盼，這項技術能協助去年在大地震受創的花蓮，去化並再利用大量倒塌房屋產生的營建廢棄物，轉化為社會有益的資源。

台泥花蓮廠自 2023 年投入營建廢棄物處理計畫，於 2024 年底完成試運轉操作測試，環保局核准處理量達每月 1.2 萬噸，並於今年 4 月試運轉、6 月正式取得許可，投入至今已協助處理 6500 多公噸的營建廢棄物。

另一方面，台泥也將「氣候商品」的理念化為具體行動，其中一項便是運用營建廢棄物所製成的「可再生混凝土粒料」，張安平表示，可再生混凝土粒料具備高效透水，且強度達 3500psi 能承受大型卡車的壓力。