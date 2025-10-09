search icon



營收速報 - 廣運(6125)9月營收3.50億元年增率高達52.06％

鉅亨網新聞中心


廣運(6125-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣3.50億元，年增率52.06%，月增率1.79%。

今年1-9月累計營收為23.69億元，累計年增率15.45%。

最新價為72.3元，近5日股價下跌-0.55%，相關光電類指數上漲1.08%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+218 張
  • 外資買賣超：+200 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+18 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 3.50億 52% 2%
25/8 3.44億 54% -2%
25/7 3.51億 58% 19%
25/6 2.96億 76% 51%
25/5 1.97億 -36% -10%
25/4 2.18億 -25% 1%

廣運(6125-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為整廠自動化物流系統整合之工程服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收廣運

