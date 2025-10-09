鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-09 18:15

‌



花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖斷馬太鞍溪橋，交通部長陳世凱今 (9) 日到光復現場時宣布，涵管便道施工進度大幅超前，原訂下周三 (15 日) 完工，現確定可提前至明 (10) 日下午 15 時通車，不僅可以大幅紓解斷橋造成的交通壓力，讓光復地區鄉親通勤及救災物資運輸更加便捷。

馬太鞍溪便道明日15時起提前通車，交長:先讓光復地區救災物資運輸更加便捷。(圖:交通部提供)

陳世凱表示，馬太鞍溪橋於 9 月 23 日因堰塞湖溢流沖毀後，公路局第一時間全力動員，並在行政院協調下日夜趕工，工程團隊、廠商及地方單位同心協力，至今已動用超過 500 人次、各式大型機具投入現場，原定 15 日前通車的目標能夠提前達成，是大家齊心努力的成果。

‌



陳世凱表示，第一階段涵管便道將分南下、北上單向有條件 (小型車、搶救車輛) 通行，後續也會依便道承載力評估，逐步放寬車型；第二階段預計 4 個月內完成鋼便橋，最終在 2027 年全橋改建完工，確保長遠安全與便利。

陳世凱現場感謝交通部政務次長陳彥伯、公路局長林福山以及東分局所有同仁和廠商「日夜搶修、全力以赴」，讓便道能及早完工，並也指示便道通車後持續監控上游水位、雨量，做好預警與管控，確保行車安全。

陳世凱也赴光復火車站慰勉台鐵同仁，肯定台鐵在災後第一時間連夜搶通光復站到萬榮站間軌道運輸、支援救災人員與物資，後續更載運超過 40 萬人次進出光復站。