2025-10-07 19:36

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (7) 日發布 10 月上旬面板價格預測評論，第四季電視、顯示器、筆電面板需求走弱，不過，電視及顯示器面板透過產能調控，價格可望持穩，但部分筆電面板價格估走跌 0.1 美元。

電視及顯示器面板10月價格估持穩 筆電IPS機種部分跌0.1美元。(鉅亨網資料照)

集邦表示，第四季電視年末的旺季促銷備貨趨於尾聲，部分品牌也開始陸續調節庫存之下，電視面板需求預計將開始逐漸放緩。在此趨勢下，面板廠計畫在十一假期期間，進行產能調控，中國為主的各面板廠約安排 3-7 天不等的調控天數，平均稼動率也從第三季維持在 80% 以上，至 10 月份修正至 80% 以下，希望以此來穩定電視面板價格。就目前觀察 10 月份的電視面板價格趨勢，32 吋至 75 吋預計將維持全面持平的態勢。

顯示器方面，需求在 10 月也持續走弱，預計將較 9 月份減少 9%，雖然需求趨於疲弱，但是面板廠針對主流規格機種如 FHD 規格，因為持續處於虧損狀態，因此不願意在生產計劃上積極配合客戶需求，在面板價格也不願意有更多讓步。按此態勢下，買賣雙方僅在面板價格維持穩定上有所共識，因此目前預估 10 月份的顯示器面板價格走勢，預計將持續呈現持平水準。

筆電面板需求預估也將開始走弱，且品牌客戶除了檯面下的優惠外，在要求更多跌價上的態度越趨積極，預估面板廠為了維持與品牌客戶的關係，多半仍會答應品牌的要求，開始在需求淡季期間反映一部分面板價格的下跌。