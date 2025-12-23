鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-23 11:13

瑞磁生技 ABC-KY(6598-TW) 向美國 FDA 提出申請，將國際廠商 Themo Fisher 的 DNA 萃取系統 KingFisher 納入「20 項呼吸道分子檢測套組 (RPP)」上市許可，待拿到上市許可後，可涵蓋更大的呼吸道檢測服務範圍。

瑞磁呼吸道檢測新品向美國FDA申請上市，可望擴大檢測範圍。(圖：shutterstock)

瑞磁指出，既有的 RPP 是專為的大型檢測實驗室設計的呼吸道症狀檢測方案，已具有美國 FDA 核發上市許可，並有保險給付代碼的優勢。

‌



瑞磁表示，RPP 搭配瑞磁自動化分子檢測系統 MDx3000，每 3.5 小時就可產出 96 人份的檢測報告，檢測項目涵蓋多種流感病毒、呼吸道融合病毒、黴漿菌、腺病毒及新冠病毒等秋冬流行的傳染病。而此次新申請納入 KingFisher 的上市許可，將可涵蓋更廣大的客戶群，以及提供更優化的檢測流程和效率。

瑞磁提到，全球流感人數上升，並以 H3N2 為主要流行病株，美國境內流感檢測陽性率從 10 月第一周的 0.53%，攀升至最近一周的 14.79%，也帶動瑞磁檢測數量提升。截至今年第三季，RPP 累積出貨金額年增 3.91 倍，且 12 月 RPP 單周檢測人次已破萬例。