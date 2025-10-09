search icon



營收速報 - 凱崴(5498)9月營收1.31億元年增率高達38.04％

鉅亨網新聞中心


凱崴(5498-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1.31億元，年增率38.04%，月增率6.43%。

今年1-9月累計營收為10.02億元，累計年增率14.69%。

最新價為20.75元，近5日股價上漲6.23%，相關電子零組件類指數上漲2.77%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3428 張
  • 外資買賣超：-3535 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+107 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1.31億 38% 6%
25/8 1.23億 21% 11%
25/7 1.11億 10% -4%
25/6 1.16億 13% 6%
25/5 1.09億 2% -2%
25/4 1.11億 4% 1%

凱崴(5498-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電鍍液乾膜鑽頭等印刷電路板原料之設計製造加工買賣業務。印刷電路板專用機之設計、製造、買賣業務。前各項產品之代理、經銷、報價、投標業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收凱崴

相關行情

台股首頁我要存股
凱崴20.75-2.58%
美元/台幣30.545+0.03%

