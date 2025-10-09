營收速報 - 理銘(6212)9月營收5,741萬元年增率高達25303.54％
鉅亨網新聞中心
理銘(6212-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣5,741萬元，年增率25303.54%，月增率207.97%。
今年1-9月累計營收為13.71億元，累計年增率-39.92%。
最新價為41.7元，近5日股價下跌-1.18%，相關建材營造股價指數下跌-2.53%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1 張
- 外資買賣超：-1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|5,741萬
|25304%
|208%
|25/8
|1,864萬
|560%
|-82%
|25/7
|1.06億
|47013%
|-1%
|25/6
|1.07億
|47888%
|5%
|25/5
|1.03億
|45310%
|-16%
|25/4
|1.23億
|54478%
|75%
理銘(6212-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
