營收速報 - 理銘(6212)9月營收5,741萬元年增率高達25303.54％

鉅亨網新聞中心


理銘(6212-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣5,741萬元，年增率25303.54%，月增率207.97%。

今年1-9月累計營收為13.71億元，累計年增率-39.92%。

最新價為41.7元，近5日股價下跌-1.18%，相關建材營造股價指數下跌-2.53%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1 張
  • 外資買賣超：-1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 5,741萬 25304% 208%
25/8 1,864萬 560% -82%
25/7 1.06億 47013% -1%
25/6 1.07億 47888% 5%
25/5 1.03億 45310% -16%
25/4 1.23億 54478% 75%

理銘(6212-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收理銘

理銘41.7-0.12%
理銘41.7-0.12%
美元/台幣30.545+0.03%

