search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 鑫聯大投控(3709)9月營收36.96億元年增率高達36.7％

鉅亨網新聞中心


鑫聯大投控(3709-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣36.96億元，年增率36.7%，月增率33.28%。

今年1-9月累計營收為305.05億元，累計年增率55.41%。

最新價為62.9元，近5日股價上漲33.02%，相關電腦及週設類指數下跌-0.49%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5288 張
  • 外資買賣超：+5377 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-89 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 36.96億 37% 33%
25/8 27.73億 13% -14%
25/7 32.32億 25% -27%
25/6 44.25億 107% 29%
25/5 34.22億 51% -17%
25/4 41.38億 117% 6%

鑫聯大投控(3709-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為投資。管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收鑫聯大投控

相關行情

台股首頁我要存股
鑫聯大投控62.9+9.97%
美元/台幣30.545+0.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
鑫聯大

61.54%

勝率

#波段上揚股

偏強
鑫聯大

61.54%

勝率

#上升三紅K

偏強
鑫聯大

61.54%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
鑫聯大

61.54%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
鑫聯大

61.54%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty