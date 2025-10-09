營收速報 - 鑫聯大投控(3709)9月營收36.96億元年增率高達36.7％
今年1-9月累計營收為305.05億元，累計年增率55.41%。
最新價為62.9元，近5日股價上漲33.02%，相關電腦及週設類指數下跌-0.49%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5288 張
- 外資買賣超：+5377 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-89 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|36.96億
|37%
|33%
|25/8
|27.73億
|13%
|-14%
|25/7
|32.32億
|25%
|-27%
|25/6
|44.25億
|107%
|29%
|25/5
|34.22億
|51%
|-17%
|25/4
|41.38億
|117%
|6%
鑫聯大投控(3709-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為投資。管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
