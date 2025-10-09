營收速報 - 台積電(2330)9月營收3,309.81億元年增率高達31.41％
鉅亨網新聞中心
台積電(2330-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣3,309.81億元，年增率31.41%，月增率-1.43%。
今年1-9月累計營收為2.76兆元，累計年增率36.39%。
最新價為1440元，近5日股價上漲6.79%，相關半導體業上漲6.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2067 張
- 外資買賣超：-5900 張
- 投信買賣超：+81 張
- 自營商買賣超：+7886 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|3,309.81億
|31%
|-1%
|25/8
|3,357.72億
|34%
|4%
|25/7
|3,231.66億
|26%
|23%
|25/6
|2,637.09億
|27%
|-18%
|25/5
|3,205.16億
|40%
|-8%
|25/4
|3,495.67億
|48%
|22%
台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 海外主題ETF光輝10月 00909、00910狂漲逾1成寫新天價
- 外資回頭加碼44億、投信連五賣 三大法人買超79.15億元
- 輝達+OpenAI點燃新漲勢 主動式ETF吃「晶片升級」與「巨頭聯手」紅利
- 宏碁旗下安圖斯科技發表全新AI伺服器 整合大語言模型加速智慧運算落地
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇