營收速報 - 台積電(2330)9月營收3,309.81億元年增率高達31.41％

鉅亨網新聞中心


台積電(2330-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣3,309.81億元，年增率31.41%，月增率-1.43%。

今年1-9月累計營收為2.76兆元，累計年增率36.39%。

最新價為1440元，近5日股價上漲6.79%，相關半導體業上漲6.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2067 張
  • 外資買賣超：-5900 張
  • 投信買賣超：+81 張
  • 自營商買賣超：+7886 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 3,309.81億 31% -1%
25/8 3,357.72億 34% 4%
25/7 3,231.66億 26% 23%
25/6 2,637.09億 27% -18%
25/5 3,205.16億 40% -8%
25/4 3,495.67億 48% 22%

台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收台積電

台股首頁我要存股
台積電1440+1.77%
美元/台幣30.538+0.01%

#營收創高股

偏強
台積電

47.22%

勝率

