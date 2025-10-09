營收速報 - 寶得利(5301)9月營收2,058萬元年增率高達36.77％
今年1-9月累計營收為1.60億元，累計年增率-44.52%。
最新價為5.01元，近5日股價下跌-7.13%，相關櫃檯觀光餐旅類指數下跌-0.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7 張
- 外資買賣超：-7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|2,058萬
|37%
|25%
|25/8
|1,648萬
|-43%
|31%
|25/7
|1,257萬
|-66%
|-19%
|25/6
|1,560萬
|-54%
|-18%
|25/5
|1,894萬
|-48%
|-18%
|25/4
|2,320萬
|-44%
|12%
寶得利(5301-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲服務。空運貨物運輸承攬服務。珠寶精品及一般禮品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
