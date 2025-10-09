search icon



鉅亨速報

營收速報 - 寶得利(5301)9月營收2,058萬元年增率高達36.77％

鉅亨網新聞中心


寶得利(5301-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣2,058萬元，年增率36.77%，月增率24.82%。

今年1-9月累計營收為1.60億元，累計年增率-44.52%。

最新價為5.01元，近5日股價下跌-7.13%，相關櫃檯觀光餐旅類指數下跌-0.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-7 張
  • 外資買賣超：-7 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 2,058萬 37% 25%
25/8 1,648萬 -43% 31%
25/7 1,257萬 -66% -19%
25/6 1,560萬 -54% -18%
25/5 1,894萬 -48% -18%
25/4 2,320萬 -44% 12%

寶得利(5301-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲服務。空運貨物運輸承攬服務。珠寶精品及一般禮品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收寶得利

台股首頁我要存股
寶得利5.01+1.21%
美元/台幣30.545+0.03%

